ازاي ترسمي الايلاينر بشكل مثالي في كل مرة

في اكتر من طريقة لرسم الايلاينر ، ولكن بغض النظر عن طريقة رسمة سواء بالايلاينر السائل او القلم او جل ، في بعض القواعد اللي لازم تمشي عليها عشان يطلع معاكي مظبوط في كل مرة ترسمية ، والنهاردة هنشارك معاكم بعض قواعد رسم الايلاينر عشان رسمته تطلع مظبوطة.

قواعد رسم الايلاينر:

1- ايلاينر ضيق tightline eyeliner:

هل سمعتي عن التقنية دي قبل كده؟ دي تعتبر ادق تقنيات تحديد العيون ، وهي مش صعبة ابدا ، واسهل طريقة عشان ترسميها هي استخدام ايلاينر سائل او جل ، كل اللي هتعمليه بس انك تستخدمي الفرشة او القلم تحت خط الرموش العلوية ، ولكن تكون الرسمة فوق خط الماية ، الطريقة دي بتضيف جاذبية للعين ، وبتخلي رموشك تبان اكتر كثافة اكتر من استخدام طبقة او اتنين من الماسكارا.

2- ايلاينر خط الماية waterliner eyeliner:

الطريقة دي تخلي بالك منها لو عيونك حساسة تبقى التقنية دي مش ليكي ، والايلاينر القلم يعتبر افضل اداة للطريقة دي ، اسحبي رموشك للخلف لحد ما يظهر خط الماية بتاعك ، نشفي خط الماية بالراحة باستخدام قطعة قطن او عود قطن ، وبعدين استخدمي القلم لرسم الايلاينر على خط الماية ، ممكن كمان تستخدمي نفس الطريقة على خط الماية السفلي لو عايزة لوك اقوى للعين ، ولكن المهم ان الخط ميبقاش سميك.

3- الايلاينر المجنح winged eyeliner:

ايه الفرق بين الكات ايز او عين القطة والايلاينر المجنح؟ ممكن كتير من البنات يفكروا انهم نفس الرسمة ، ولكن الحقيقة ان في فرق دقيق بينهم ، مع رسمة عين القطة ، بيبقى في خط طالع لفوق ، في حين ان الايلاينر المجنح بيكون ممتد ورا خط الرموش بس وممكن يبقى منخفض او مرتفع ، ولكن بننصحك انك مترسميش الخط المنخفض ، وعشان تعملي الايلاينر المجنح ، كل اللي هتعمليه انك هتمدي خط الايلاينر بعد خط الرموش بتاعك بحاجة بسيطة ، وبعدين ترسمي خط من الزاوية السفلية يقابل الخط اللي رسمتيه فوق ، وخلي الخط رفيع في اوله ، مع اضافة سمك بسيط بالتدريج حسب الرغبة.

4- ايلاينرعين القطة cat eye eyeliner:

رسمة الكات ايز او عين القطة ، زي ما قولنا في الطريقة اللي فاتت ، هو بيكون خط مرسوم بشكل تصاعدي او طالع لفوق واخد شكل عين القطة زي ما هو باين من اسمة.

5- ال smudged eyeliner:

في الطريقة دي هتستخدمي ايلاينر وايشادو بودر نفس لون الايلاينر ، اول حاجة ارسمي الايلاينر على خط الرموش ، وبراحتك تقدري ترسمي على خط الرموش السفلي او العلوي او الاتنين ، وبعدها هاتي الايشادو وحطيه فوق الايلاينر باستخدام فرشة بزاوية ، واخر حاجة حطي الماسكارا.

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