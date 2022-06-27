وصفة النشا المنزلية لتبييض المناطق الحساسة والغامقة في الجسم كله للعروس قبل الفرح

تفتيح المناطق الحساسة والغامقة بالجسم من أكثر المشاكل والأمور المزعجة لدى النساء وخاصة العروس فى ليلة زفافها لأن هدا يسبب لها الإحراج فيجب إستحدام الماسك الذى سوف نعرضه فى هذا المقال ليكون الأمر سهل جدا، وسوف تودعين كل المنتجات والكريمات التجارية التى تباع في الأسواق بأسعار غالية جدا لأنها تحتوى على الكثير من المواد الكيميائية التى تزيد من إسمرار المناطق الحساسة، وسبب ظهور هذه المشكلة وجود عوامل وراثية، وكثرة التعرض للشمس لفترات طويلة، والوزن الزائد بالجسم فهم معرضين أكثر من غيرهم لأنه يؤدي إلى إحتكاك وتلامس الأفخاذ ويؤدي إلى تهيج البشرة، وتغير فى لون الجسم فبالتالي يسبب إسمرار هذه المناطق، وإرتداء الملابس الضيقة والغير قطنية التى تزيد من التعرق وتسبب ظهور الحبوب والحساسية، وإزالة الشعر بشفرات الحلاقة، وإستخدام مزيلات العرق فهذا يعمل على الإسمرار فيجب أن نتجنب كل هذه الأمور ونستخدم ماسك طبيعي، مكون من عصير الليمون والنشا والحليب والكركم وزيت إكليل الجبل والزبادي الرايب الذي يعمل على تفتيح المناطق الحساسة والغامقة بالجسم مثل تحت الإبطين وبين الفخذين والركب فهذه الوصفة يمكن أن نصنعها بطريقة سهلة وسريعة فى المنزل، وبتكلفة بسيطة جدا، وهذا الماسك يعمل كمقشر طبيعي ويخلص الجسم من خلايا الجلد الميتة وتعطي البشرة النضارة والنعومة.

بعض من النساء تعانى من اسمرار فى الأماكن الحساسة، هذا الاغماق يتسبب من عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام بعض المستحضرات التجميلية الكميائيه والأدوات الغير مستحبة فى إزالة الشعر الزائد، هذه هى الأسباب الرئيسية التي تظهر الاسمرار المزعج، فمن السهل تحضير خلطه سحريه تبييض وتفتيح الأماكن الحساسة وتزيل النمش والكلف والبقع الداكنة بسهولة وآمن تام وإعطاء النتيجة المطلوبة بعد الاستعمال بدون انتظار .

مكونات لتفتيح المناطق الحساسة الغامقة بالجسم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي الرايب

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الألوفيرا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

طريقة عمل وصفة لتبييض المناطق الحساسة والغامقة بالجسم