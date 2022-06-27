نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي ملعقة قهوة وتعالي أقولك هتنظفي بشرتك من الجلد الميت والدهون الزائدة أزاي لبشرة صافية وزي القمر في المقال التالي
تنظيف البشرة من الأشياء التي لابد من الإلتزام بها حتى تظهر البشرة بمظهر جذاب ولامع ونظيف فمن المعروف أن البشرة تحتاج إلى التنظيف بطريقة مستمرة للتخلص من الشوائب والميكروبات التي ممكن أن تتعلق بها، وهذه الشوائب توجد بسبب تعرضها للعوامل البيئية فعندما نتركها لفترة طويلة جدا بدون تنظيف فقد يظهر عليها الحبوب ومشاكل أخرى تؤثر على نفسيتها وتجعلها تشعر بالخجل، ومن أكثر أنواع البشرة والتي تتطلب إلى تنظيف بشكل مستمر هي البشرة الدهنية وذلك لإفرازها كمية كبيرة من الدهون فعند تراكم هذه الدهون بكثرة على البشرة فيظهر عليها حب الشباب وكذلك تكون المسام بها واسعة جدا، فمن الضروري أن يتم تنظيف البشرة بإستمرار للمحافظة عليها وهذا يمكن أن نقوم بعمله بإستخدام ماسكات طبيعية أو كريمات جاهزة موجودة في المحلات أو بإستعمال بعض الأجهزة التي تساعد على تنظيفه، فكل هذه الأشياء يكون لها دور كبير في تنظيف البشرة ولكن إستخدام الماسكات الطبيعية هي الأفضل والتي يكون لها نتيجة فعالة وقوية أما بالنسبة لإستعمال الكريمات والأجهزة فيكون لها تأثير سلبي على الوجه.
مكونات ماسك القهوة لتنظيف البشرة
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل ماسك القهوة لتنظيف البشرة
- قومي بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ونضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ونقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ويتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
وبعد ذلك يتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة للحصول على خليط متجانس ثم يتم غسل الوجه بإستخدام الماء الدافئ قبل وضع هذا الماسك.
- ويتم وضع هذه الخلطة علي البشرة ونقوم بتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم التدليك على الوجه لإزالة هذا الماسك ولابد من التدليك برفق عليها.
- ثم قومي بغسله بإستخدام الماء البارد ونضع مرطب على الوجه وتكرر هذه الطريقة مرة واحدة في الإسبوع.
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