هاتي ملعقة قهوة وتعالي أقولك هتنظفي بشرتك من الجلد الميت والدهون الزائدة أزاي لبشرة صافية وزي القمر

تنظيف البشرة من الأشياء التي لابد من الإلتزام بها حتى تظهر البشرة بمظهر جذاب ولامع ونظيف فمن المعروف أن البشرة تحتاج إلى التنظيف بطريقة مستمرة للتخلص من الشوائب والميكروبات التي ممكن أن تتعلق بها، وهذه الشوائب توجد بسبب تعرضها للعوامل البيئية فعندما نتركها لفترة طويلة جدا بدون تنظيف فقد يظهر عليها الحبوب ومشاكل أخرى تؤثر على نفسيتها وتجعلها تشعر بالخجل، ومن أكثر أنواع البشرة والتي تتطلب إلى تنظيف بشكل مستمر هي البشرة الدهنية وذلك لإفرازها كمية كبيرة من الدهون فعند تراكم هذه الدهون بكثرة على البشرة فيظهر عليها حب الشباب وكذلك تكون المسام بها واسعة جدا، فمن الضروري أن يتم تنظيف البشرة بإستمرار للمحافظة عليها وهذا يمكن أن نقوم بعمله بإستخدام ماسكات طبيعية أو كريمات جاهزة موجودة في المحلات أو بإستعمال بعض الأجهزة التي تساعد على تنظيفه، فكل هذه الأشياء يكون لها دور كبير في تنظيف البشرة ولكن إستخدام الماسكات الطبيعية هي الأفضل والتي يكون لها نتيجة فعالة وقوية أما بالنسبة لإستعمال الكريمات والأجهزة فيكون لها تأثير سلبي على الوجه.

مكونات ماسك القهوة لتنظيف البشرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل ماسك القهوة لتنظيف البشرة