ادهني النشا 25 دقيقة لبشرتك هتزيل الأسمرار والبقع والتصبغات وهتخلي بشرتك قمر 14

توجد وصفات وأشياء عديدة تساعد على تفتيح البشرة في ربع ساعة فقط ومن ضمنها أشياء مفيدة للبشرة وأشياء ضارة تتلفها وتدهورها، فقد تبحث كل السيدات والفتيات عن الأشياء التي تعمل على تبييض الوجه لأن هذا الشيء هو الذي يشغل بال كل إمرأة وترغب في أن تحصل على بشرة بيضاء وتكون صافية ونقية وخالية من المشاكل، حيث ممكن أن تتعلق بالبشرة مشكلات كثيرة ومن ضمن هذه المشكلات هي مشكلة المسام الواسعة أو إسمرار الوجه أو الهالات السوداء أو البقع الداكنة وكذلك مشكلة الرؤوس السوداء وغير ذلك العديد، ولكن المشكلة المزعجة والتي يعاني منها أغلبية الفتيات هي مشكلة البشرة الداكنة أو إسمرار الوجه فهذا اللون يظهر عادة من التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة، وأيضا يظهر بسبب إستخدام مستحضرات التجميل بكثرة وإستعمال أدوات غير صحيحة لتنظيف البشرة وكذلك لإزالة شعر الوجه، ولكي نقوم بتبييض الوجه بشكل سريع وبطريقة طبيعية لابد من إستخدام خلطة طبيعية مثل خلطة النشا فهي قادرة على التبييض بشكل ملحوظ وتعالج البشرة من عدة مشكلات، حيث أن هذه الخلطة تتكون من مكونات طبيعية تتوافر في كل مطبخ، وهي سهلة التحضير وسريعة في مفعولها وتناسب جميع أنواع البشرة ولا يكون لها أضرار جانبية، فخلطة النشا تتكون من مسحوق النشا والليمون وماء الورد والكركم وغيرهم فكل مكون منهم مفيد جدا للبشرة ولا يسبب لها أي ضرر ولكن لكي نحصل على النتيجة المطلوبة لابد من تكرارها مرة واحدة في الإسبوع.

توجد طريقه سحريه تبييض الوجه فى ربع ساعة فقط أنها أفضل الحلول المناسبة لمعالجة اسمرار الوجه وتنقيته من الجلد المسمر والخلايا الميتة، باستعمال النشا الذى يدخل فى العديد من المستحضرات التجميلية الآمنة التى تعمل على تحسين وتجديد خلايا البشرة فيقوم بتنعيم وتفتيح الوجه بشكل دائم دون أى آثار جانبية خطيرة سوف تندهشين من قدرته على التبييض الفورى .

مكونات خلطة النشا لتبييض الوجه في ربع ساعة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من جل الصبار.

طريقة عمل خلطة النشا لتبييض الوجه في ربع ساعة