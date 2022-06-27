نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طعم كريم شانتيه المحلات والطعم الغني الكريمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر طعم كريم شانتيه المحلات حيث يعتبر الكريم شانتيه من أهم العناصر التي تدخل في تزيين الكيك والتورتة لكن مقاديره وطريقة عمله تختلف من شيف لآخر، لكن الأهم سر تماسك كريمة الشانتيه بعد إعداده، لذلك نتعرف على سر تماسك كريم الشانتيه بالتفصيل في مقالنا اليوم.

سر طعم كريم شانتيه المحلات

المكونات

2 كوب كريم شانتيه خام.

2 كوب لبن بارد.

كوب سكر بودر.

علبة من كريمة الخفق السائل.

طريقة التحضير

إن إعداد كريم الشانتيه لا يأخذ وقت طويل حيث يتم وضع بودر الكريم شانتيه في إناء واسع ويوضع عليه اللبن البارد والسكر وكريمة الخفق السائلة، ثم يتم خلط المكونات جيدا وخفقها بالمضرب الكهربائي ثم يتم حفظه في الثلاجة حتى يتجانس تماما.

ثم يتم استخدامه في تزيين الكيك والتورتة والحلويات المختلفة.

سر تماسك الكريم شانتيه الخام

في بعض الأوقات تكون المقادير وطريقة التحضير سليمة لكن لا يتماسك كريم الشانتيه مثل محلات الحلويات الجاهزة وذلك يرجع إلى الأسباب التالية:

عدم استخدام مكونات باردة عند القيام بالوصفة فلا بد أن تكون كل المكونات باردة.

لا بد من ضرب المكونات جيدا فترة طويلة حتى تتماسك المكونات ويتم حفظه في الثلاجة حتى يتجمد كريم الشانتيه.

لا بد من وضع كمية اللبن قليلة ويمكن إضافة بودرة كريمة لباني لأنها تجعل الخليط متماسك أكثر.

استخدامات الكريم شانتيه الخام

أن كريم الشانتيه الخام يستخدم في تزيين الحلويات التي توجد بها عدة طبقات مثل تزيين قطع الكب كيك وحشوها بكريمة الشانتيه وتزيين كيكة الأسبونج بوب وعمل أشكال فنية عليها أو وردات وتزيين مشروب الكاكاو والقهوة الساخنة وتزيين الفواكه الطازجة وتزيين كب كيك الفواكه مثل الكرز والتوت.

الكريم شانتيه بالبيض

يمكن عمل كريم الشانتيه بالبيض ونحتاج إلى المكونات التالية لإعداده:

3 بياض بيض بدرجة حرارة المطبخ.

كوب سكر ناعم.

كوب عسل جلوكوز.

350 جرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة خل.

طريقة التحضير

يتم وضع إناء على النار وبه السكر وعسل الجلوكوز ويترك على نار هادئة مع متابعته جيدا ثم يتم وضع بياض البيض والخل والملح ويتم مزجهم جيدا وبعد غليان السكر يتم وضع خليط البيض عليهم، وتكون هذه كريمة الشانتيه بالبيض وتحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

سر تماسك كريم الشانتيه حيث إنه يعتبر من أهم المواد لإعداد الحلويات الغربية بكافة أنواعها، لذلك تم عرض أكثر من طريقة لإعداده مع توضيح أسباب فشله حتي يتم تجنبها لاستخدام كريمه شانتيه متماسكة.