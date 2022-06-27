شعر طويل في أسبوع بخلطة صاروخية لتنعيم وتكثيف وتطويل الشعر لحد الركب نمو بلا توقف

توجد مشاكل عديدة ممكن أن تتعلق بالشعر ومن ضمن هذه المشاكل هي مشكلة تساقط الشعر أو الشعر الخشن وأيضا الشعر القصير، وكذلك مشكلة الصلع ووجود فراغات بالرأس وغير ذلك الكثير، وكل مشكلة تحتاج إلى إستخدام الحل المناسب للتخلص منها فالمشكلة التي يعاني منها الكثير سواء الكبار أو الصغار هي الشعر الخشن والقصير، فعندما تكون هذه المشكلة موجودة بالشعر فقد تشعر الفتاة بالخجل والإحراج وترغب في علاجه والقضاء عليها تماما، لأن من المعروف أن الشعر هو زينة المرأة والذي تتحلى به حيث أنه يزيد من جمالها وأنوثتها ويجعلها تشعر بالثقة في نفسها، وعندما يكون الشعر ناعم وطويل وجذاب تكون الفتاة أكثر جمالا ويكون أيضا مصدر لسعادتها لذلك تحب كل إمرأة أن يكون شعرها ملفت للأنظار، فقد نجد الكثير من الفتيات يستخدمون أدوات معينة تساعد على تنعيم وتطويل الشعر ومنها السشوار أو مكواة الشعر الكهربائية فهذه الأدوات لها دور كبير في تنعيمه وفرده بكل سهولة وفي خلال عدة دقائق، ولكن تأثيره لا يدوم سوي يوم واحد فقط أو يومين وبعد ذلك يعود الشعر خشن كما كان، ونجد عدد آخر منهم يستخدمون كريمات لتنعيم الشعر أو تطويله في وقت قصير، ولكن هذه الأشياء تضر وتدهور الشعر للغاية نتيجة للمواد التي تتكون منها هذه الكريمات، فلكي نقوم بتنعيم وتطويل الشعر بشكل سريع وفي نفس الوقت يكون طبيعي ولا يسبب له أي ضرر لابد من أن نستخدم خلطة طبيعية وهي خلطة زيت الزيتون، فهذا الزيت له القدرة علي ذلك ولكن عند مزجه بعدد من الزيوت الطبيعية والتي تكون مفيدة جدا للشعر.

من اشهر الخلطات الطبيعية التى لها فوائد صحية عديدة للشعر، هذه الخلطة التى تتكون من مكونات طبيعية بسيطة تعمل على تحسين بصيلات الشعر ليصبح صحياً وله طول مميز، فإنها تساعد على تقوية وتغذية خلايا الشعر وتسرع من نموه وتمنع التساقط والتقصف بشكل فورى بعد الاستعمال مباشرة سوف تلاحظين لمعان الشعر وظهوره بشكل صحى دائما .

مكونات خلطة زيت الزيتون لتنعيم وتطويل الشعر في أسبوع

أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

سبع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا.

ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة زيت الزيتون لتنعيم وتطويل الشعر في أسبوع