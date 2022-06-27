نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة مشرقة.. ماسك طبيعي لتنوير الوجه وتفتيحه بدون نقطة مكياج ستبهرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك طبيعي لتنوير الوجه وصفة طبيعية أخرى أتينا بها من أجلك، لتعينك على تفتيح سريع لبشرتك، وتجعلك مشرقة في كل وقت، والخبر السعيد في الأمر أن المكونات متاحة في منزلك بالفعل، هذا يعني أنك لن تدفعي مبلغ كبير ولن تتكلفي عناء شراء مستلزماته.

ماسك طبيعي لتنوير الوجه وتوريده

يعد ماسك الحليب والعسل من الماسكات الطبيعية التي لها نتيجة رائعة من أول استخدام، ولصنع هذا الماسك عليك بالتالي:

المكونات

2 ملعقة حليب.

ملعقة عسل نحل.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.

عليك بمسح الوجه بعناية، لتنظيفه قبل وضع الماسك، بعد ذلك يتم وضع الماسك بشكل صحيح علي الوجه وتركه حتى يجف.

يتم نزع الماسك من على الوجه وغسله بالماء الفاتر،

ويكرر هذا الماسك مرتين أسبوعياً.

ماسك الخميرة والزبادي

يعد ماسك الخميرة من أفضل الماسكات لتنوير البشرة ويوجد لديها العديد من الفؤاد’ حيث أنها تقوم بترطيب البشرة بشكل جيد، والمكونات كالآتي:

قطعة خميرة بحجم حبة عين الجمل.

ملعقة عسل.

ملعقة زبادي.

طريقة التحضير

يمكنك استخدام قطعة صغيرة من الخميرة وخلطها مع معلقة صغيرة من الزبادي بالإضافة إلى عسل النحل.

يتم فرد هذا الماسك علي الوجه وتركه لمدة نصف ساعة.

ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ويكرر هذا الماسك ٣ مرات في الأسبوع.

ماسك لتفتيح البشرة وشدها

يعد ماسك بياض البيض من أفضل الماسكات التي يتم استخدامها لشد البشرة وتنويرها . مكونات هذا الماسك كالآتي:

معلقتين كبيرة من بياض البيض.

2 معلقة من السكر المطحون.

2 معلقة من اللبن.

طريقة التحضير

يتم إحضار إناء ووضع فيه المكونات وخلطهم حتي التجانس.

يوضع الماسك على الوجه لمدة 25 دقيقة.

ثم يتم غسل الوجه بماء فاتر، بعدها ماء بارد لغلق المسام.

يتم تكرار هذا الماسك مرة كل أسبوع وبعد شهر واحد فقط ستلاحظي النتائج المبهرة.

كما رأينا فإن ماسك طبيعي لتنوير الوجه توجد له عدة طرق، وتتميز هذه الماسكات بأنها أفضل الماسكات الطبيعية المتاحة حيث أنها تقوم بجعل البشرة مضيئة وصافية، بدون تدخل المكونات الصناعية التي تسبب أضرار للبشرة.