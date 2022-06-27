نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق استخدام واقي الشمس مع الميكب لبشرة متألقة وجميلة بخطوات بسيطة جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق استخدام واقي الشمس ، لا غنى عن استخدام واقي الشمس وبالطبع خاصةً في فصل الصيف، وهذا لا يعني استخدامه في باقي فصول السنة، لأنه يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، والتي تتسبب في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، والاسمرار، والبقع الداكنة، لذا خطوة تطبيق واقي الشمس في كل مرة عند الخروج فيها من المنزل امرًا واجب، ولكن هل يمكن تطبيقه مع الماكياج، نعم يمكن وبكل سهولة، لذا قررنا اليوم أن نقدم لكِ سيدتي أفضل طريقة لاستعمال واقي الشمس مع الميكب بخطوات بسيطة، حتى تستطيعين الخروج بالإطلالة المناسبة، وأيضًا مع تطبيق واقي الشمس لحماية بشرتك من الأضرار.

طرق استخدام واقي الشمس مع الميكب

جميع النساء بلا استثناء تريد تجنب أشعة الشمس، لأنها تعلم ما هي الأضرار التي تنتظرها إذا تعرضت لها، هذا بالإضافة إلى أن المكياج في الصيف يعتبر من أهم الأمور التي لا تتنازل عنها المرأة للاستمتاع بإطلالتها المميزة.

وفي تلك الحالة تضطر المرأة أن تستخدم واقي الشمس مع الميكب، وإذا استخدمته تحت المكياج بدون ضوابط سيتسبب في جعل الوجه لامع، دهني، وبهذا سيبدو المكياج سيئًا لذا يجب تطبيقه وفق خطوات بسيطة:-

مبدئيًا يجب العلم أن واقي الشمس يجب تطبيقه قبل المكياج.

يتم تنظيف الوجه جيدًا باستخدام منظف مناسب لنوع البشرة.

بعدها يمسح الوجه بماء الورد ويفضل المثلج لغلق المسام وتنظيفها جيدًا.

الآن يتم تطبيق واقي الشمس على الوجه والرقبة واحرصي على عدم استخدام كميات كبيرة، لأن هذا سيتسبب في انزلاق المكياج.

أزيلي الزائد من واقي الشمس باستخدام منديل ورقي.

ثم ابدئي بتطبيق البودرة الشفافة ثم تطبيق المكياج بالخطوات المعتادة.

وضع واقي الشمس فوق المكياج

أهمية واقي الشمس جعلت الكثير من النساء تبحث عن طرق لاستخدامه فوق المكياج، إذا احتاجت لتطبيقه مرة أخرى بعد مرور عدة ساعات، لأنه يحتاج لتجديده مرة أخرى طوال اليوم، حتى تستمر فاعليته:-

يتم تطبيق واقي الشمس كخطوة أولى ثم تطبيق المكياج بالطريقة التي سبق وتم ذكرها.

يمكن استخدام أيضًا كريمات BB أو كريمات CC التي تحتوي على عامل حماية من أشعة الشمس.

ولكن في حالة الرغبة لإعادة تطبيق واقي الشمس على المكياج يفضل استخدام البخاخ حتى يتم رشه بسرعة على الوجه، مع الحرص على إعادة رشه كل ساعتين أو ثلاثة ساعات.

كما صرح خبراء التجميل أنه يمكن مزج كريم الّأساس مع خافي العيوب أو كريم الأساس إذا كان قوامه خفيف وغير زيتي، ويتم دهنه على مدار اليوم بعد انتهاء فاعليته.

طريقة استخدام بخاخ واقي الشمس

يتوفر أنواع كثيرة من واقي الشمس منه الكريم أو البخاخ، وكلاهما يساعد في الحماية من أشعة الشمس الضارة، وأصبح بخاخ واقي الشمس أكثر شيوعًا لدى قطاع كبير من النساء، لأن استخداماته كثيرة، حيث يتيح تطبيقه على قبل أو بعد المكياج، أما طريقة استخدامه فتتم عن طريق الزجاجة جيدًا قبل الرش على المكياج، وتركه حتى تمتصه البشرة بالكامل لمدة تتراوح من 2-5 دقائق.