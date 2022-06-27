طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة بخلطة وتتبيلة رهيبة وبطعم يجنن

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لا بد من أن يتواجد في الجسم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في بناء عضلاته وأنسجته اللازمة في إمداد الطاقة للجسم وتعتبر من الاغذية الغنية بالعناصر الغذائية اللازمة بالبروتينات والعناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية للجسم وهي اللحمة أو الفراخ والخضروات وتعد من الخضروات الغنية بالمعادن وعالية القيمة الغذائية وهي الباذنجان لأن الباذنجان عالي جدا في محتواه من الحديد، ونلاحظ أن البعض من الأطفال لا يقبلون على تناول الباذنجان ويعتبر من الضرورة أن يجب علينا بإطعام هؤلاء الأطفال الباذنجان للإستفادة من الحديد بداخله وعلينا بإدخال الباذنجان في العديد من الصواني والمأكولات الأخرى وهي إدخاله مع اللحمة أو بعض الخضروات الأخرى للحصول على وجبة متكاملة غنية بالقمية الغذائية وتعد صينية الباذنجان باللحمة من الصواني الغنية بالمواد التي يحتاجها الجسم.
مكونات عمل وصفة صينية الباذنجان باللحمة
- حبتان إثنان من الباذنجان.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.
- كوب واحد من عصير الطماطم.
- حبة واحدة من البصل.
- ثمرتان إثنان من الفلفل الأخضر.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة عمل وصفة صينية الباذنجان باللحمة
- عليكي أولا بتحضير صينية وقومي بوضعها على نار متوسطة الحرارة وضعي بها حبة واحدة من البصل مقطعة إلى قطع صغيرة مع إضافة نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح وضيفي اللحمة المفرومة وقومي بتقليبها جيدا حتى تنضج اللحمة.
- بعد ذلك عليكي بقلي الباذنجان ثم قومي بصبه في صينية البصل واللحمة وضيفي كوب واحد من عصير الطماطم عليها ونصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود وقومي بتقليب المكونات مرة أخرى.
- بعد ذلك عليكي بترك تلك المكونات على النار وضيفي الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة بهذه الصينية حتى ينضج معه وقومي بتركها حتى ينضج تماما وتصبح ذات قوام كثيف.
- بعد التأكد من نضج تلك الصينية قومي برفعها من على النار ثم قومي بوضعها في طبق تقديم وتصبح بذلك تلك الوجبة الصحية الغنية بالقيمة الغذائية جاهزة لتناولها بألذ وأشهى طعم.
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