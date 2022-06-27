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عمر شويل - جدة العلاج المنزلي للحموضة.. يمكن علاج الآلام الشديدة والغثيان بسهولة في المنزل، وتحتاج إلى معرفة الوصفات العشبية لتسكين وعلاج الألم والانتفاخ. إذا كان مستوى حامض المعدة مرتفعًا، فقد يؤدي ذلك إلى سوء الهضم وحرقة المعدة وعودة الحمض إلى المريء. خل التفاح يقلل من ذلك. نقدم لكم 5 وصفات طبية لعلاج حرقة المعدة بخل التفاح.

العلاج المنزلي للحموضة المعوية والتخفيف الفوري من الانتفاخ بخل التفاح

فقط ضع في اعتبارك أنه إذا كانت الحموضة ناتجة عن قرحة في المعدة أو قرحة في المريء، فإن خل التفاح سيزيد الحالة سوءًا، ولكن إذا كانت الحموضة ناتجة عن الطعام الذي تتناوله، فإن إضافة القليل من حمض الأسيتيك سيساعد في تحييد حمض المعدة .

علاج الآلام بخل التفاح

هذه هي الوصفة الأولى والأسهل التي يمكنك من خلالها استخدام خل التفاح لتسكين الآلام. اتبع الخطوات التالية:

خذ ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح بالإضافة إلى كوب من الماء.

يُضاف خل التفاح إلى الماء ثم يُمزج جيدًا. أخيرًا ، اشرب هذا المحلول قبل الأكل.

كرر هذا ثلاث مرات في اليوم. افعل ذلك حتى تتحسن حالتك.

خل التفاح حمضي بشكل عام لذا يجب تجنب تناوله مباشرة لأنه قد يؤدي إلى تلف المعدة.

يُمزج العسل مع خل التفاح

كما تعلم، يحتوي العسل على إنزيمات دياستاز، حمض الفوسفات، الكاتلاز، إينولا والجلوكوز. يمكن أن تساعد هذه العناصر في الهضم والهضم.

مواد خام

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة كبيرة من خل التفاح

كوب من الماء الساخن

تعليمات

أضف خل التفاح والعسل إلى الماء.

امزجهم جيدًا حتى يذوب كل شيء.

أخيرًا ، اشرب هذا المحلول مع وجباتك.

كرر هذه العملية حتى تشعر بالارتياح.

صودا الخبز وخل التفاح

صودا الخبز هي أيضًا علاج فعال لاضطراب المعدة. لأنه يمكن أن يساعد في تحييد الأحماض والقضاء على السموم، إلخ.

مواد خام

ملعقة صغيرة من خل التفاح

ملعقة صغيرة من صودا الخبز

كوب من الماء الساخن

تعليمات

امزج جميع المكونات معًا وأخيراً استهلك هذا المزيج لراحة سريعة.

يُمزج الليمون وخل التفاح

عند الحديث عن استخدام خل التفاح لاضطراب المعدة ، لا يمكن تجاهل مزيج الليمون وخل التفاح. بالإضافة إلى خصائصه الحمضية ، يحتوي الليمون على فيتامين سي والبوتاسيوم. لذلك فهو يساعد على تكسير وتحطيم الطعام ، وكذلك زيادة وظيفة الأحماض البطنية.

مواد خام

ملعقة كبيرة من خل التفاح

2 ليمون طازج

كأس من الماء

تعليمات

أولاً، خذ عصير ليمونتين.

ثم اخلطي خل التفاح وعصير الليمون الطازج مع كوب من الماء حتى يذوب كل شيء تمامًا.

أخيرًا ، اشرب هذا الخليط.

سيساعدك ذلك على التخلص من ارتجاع الأحماض والانتفاخ وانتفاخ البطن.

شاي النعناع وخل التفاح

من الطرق المفيدة لعلاج الألم استخدام خل التفاح وخلطه مع الشاي بالنعناع. النعناع فعال في علاج الغثيان والحمى والصداع النصفي.

تعليمات

أولاً، أضيفي حفنة من أوراق النعناع المغسولة جيدًا إلى كوب من الماء المغلي.

ثم غطي الكوب واتركيه يرتاح لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك، أضيفي ملعقة صغيرة من خل التفاح بعد تصفية شاي النعناع واخلطيهم معًا.

أخيرًا، اشرب المحلول برفق عندما يكون دافئًا.

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