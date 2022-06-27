نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني النشا والخل قنبلة بياض البشرة وإزالة سواد 20سنة فوري وتحدي في المقال التالي
كنز رباني النشا والخل من الكريمات القوية في التبييض وترطيب البشرة وإزالة السواد من البشرة أو سواء الجسم، يدخل كريم النشا في كثير من الوصفات الطبيعية وذلك لفوائده المتعددة حيث يعمل تغذية البشرة ولمعانها، ويعمل على نضارتها وتفتيحها لاحتوائه على المرطب، ويعطي البشرة النعومة ويلطف التهابات الجلد ويعالجها وكثير من الفوائد الأخرى، وجميع مكونات هذا الكريم طبيعية وليس لها أي أثر ضار على البشرة وكل مكون من مكوناته له مفعوله الذي يقوم به وفائدته، والأشياء الطبيعية أفضل بكثير من الكريمات والمكياجات المليئة بالمواد الكيميائية الضارة، واليوم سوف نحدثكم مشاهدينا الكرام عن مكونات عمل كنز رباني النشا والخل لنضارة البشرةوتفتيحها.
مكونات عمل كنز رباني النشا والخل الطبيعي
يعد مكون كريم النشا والخل من أفضل أنواع الكريمات التي لا تتطلب مكونات كثيرة ومكلفة وهي كما يلي:-
- ملعقتان وسط من الخل الطبيعي.
- ملعقة ونصف كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف حبة من الليمون.
- ٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- علبة نظيفة معقمة.
طريقة التحضير والاستخدام
يتم تحضير هذا الكريم الجبار بطريقة مختلفة لا تتعب أحد في القيام بعملها وهي كما يلي:-
- نحضر إناء يوضع على النار ( من الالومنيوم ) ونضع به عصير الليمون ومحلول السكر وماء الورد وكمية النشا المحددة تدريجياً.
- ثم نقلبهم مع الخل تقليبا جيداً على نار هادئة ثم نطفئ النار.
- يتم تقليب الخليط بسرعة حتى لا تتكون أي تكتلات، ثم نضعه على النار مرة أخرى ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي تقيل.
- بعد أن يبرد الخليط نضعه في علبة نظيفة محكمة الغلق، نضع العلبة في الثلاجة لحين الاستخدام.
- ثم يوضع هذا الكريم يومياً قبل النوم.
- عند الإستيقاظ نغسل الوجه بالماء فقط، ثم نمسح الوجه بماء ورد بارد ونمرر عليه قطعة من الثلج.
فوائد النشا والخل علي البشرة
نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بالنشا والخل علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للماسك للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-
- يجب خلط جميع المكونات بشكل متجانس جيدا.
- يعمل الكريم علي إزالة التصبغات والبقع الداكنة بشكل كبير.
- يعمل علي التفتيح المثالي للبشرة من أول استخدام للماسك.
- يساعد علي ترطيب البشرة وحل جميع مشاكلها بشكل طبيعي.
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