إليكم أقوى كيراتين لفرد الشعر وتنعيمه كالحرير من المكونات الطبيعية

أقوى كيراتين لفرد الشعر حيث أن الشعر الناعم حلم كل الفتيات ويعتبر الشعر الناعم المفرود من علامات جمال المرأة، وبعض الفتيات الذي يعانون من الشعر الخشن المجعد يبحثون عن حلول لفرد الشعر بشكل طبيعي، وذلك لأن كريمات فرد الشعر الذي تباع في محلات مستحضرات التجميل قد تحدث ضررا بالغا لبصيلات الشعر مع الاستخدام على المدى البعيد، لذلك يلجأ البعض للوصفات الطبيعية فهى لا تضر الشعر فهى تفيد الشعر وتعمل على تغذية فروة الرأس، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل الوصفات حتى يتم فرد الشعر بشكل طبيعي.

أقوى كيراتين لفرد الشعر

اليوم نقدم لكم وصفة ممتازة لفرد الشعر المجعد بطريقة آمنة وهي وصفة حليب جوز الهند وعصير الليمون، وتتمثل مكونات هذه الوصفة من الآتي:

كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

زجاجة بخاخ نظيفة وفارغة.

منشفة قطنية.

بونية للرأس.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل هذه الوصفة بكل سهولة ونتائجها مضمونة جدا، وخطواتها كالتالي:

نحضر وعاء ونضع به كلا من الحليب والليمون، ويتم خلطهم جيدا حتى يصبح خليط متجانس.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتكون طبقة دسمة أعلى الزجاجة.

يتم تدليك الشعر وفروة الرأس ونتركه لمدة نصف ساعة.

وللحصزل على أفضل النتائج يجب تغطية الشعر بالبونيه البلاستيك ثم المنشفة.

يغسل الشعر جيدا بالشامبوا المناسب لنوع شعرك حتى يعطي نتيجة فعالة.

طريقة البيض وزيت الزيتون لفرد الشعر

تعمل هذه الوصفة على تنعيم الشعر بصورة فعالة كما أنها تعطي للشعر لامعة رائعة للشعر، وتتمثل مكونات هذه الوصفة في الآتي:

ربع كوب من زيت الزيتون.

عدد 2 من البيض.

غطاء الرأس البلاستيك.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل وصفة فرد الشعر التي تحتوي على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان، وهي كالآتي: