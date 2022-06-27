نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسكات طبيعية للتخلص من حبوب الوجه والالتهابات من أول استخدام في المقال التالي

من المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص هي مشكلة ظهور حبوب البشرة، ولها العديد من الأسباب مثل عدم الاهتمام بالبشرة وعدم استخدام ماسكات لها وعدم تنظيف البشرة بشكل كافي، وأيضا البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة المعرضة لظهور الحبوب، بسبب زيادة افراز الدهون، واليوم سنقدم لكم مجموعة من ماسكات طبيعية لإزالة حبوب الوجه تعرفي عليها الآن. وصفات طبيعية لإزالة حبوب الوجه الكركم: الكركم هو مضاد طبيعي للالتهابات ويساعد في تقليل الالتهاب في الجلد، يمكن تحويل الكركم إلى عجينة عن طريق خلطه مع العسل ، وهو ينتج مضادات الأكسدة الغنية التي تعل كمضاد للجراثيم بشكل طبيعي، ويساعد في تلطيف البشرة الملتهبة، فقط نخلط نصف ملعقة من الكركم مع ملعقة من العسل ويترك ربع ساعة على البشرة.

الكركم هو مضاد طبيعي للالتهابات ويساعد في تقليل الالتهاب في الجلد، يمكن تحويل الكركم إلى عجينة عن طريق خلطه مع العسل ، وهو ينتج مضادات الأكسدة الغنية التي تعل كمضاد للجراثيم بشكل طبيعي، ويساعد في تلطيف البشرة الملتهبة، فقط نخلط نصف ملعقة من الكركم مع ملعقة من العسل ويترك ربع ساعة على البشرة. زيت شجرة الشاي: هو مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، الأبحاث قد وجدت أنه مضاد فعال لحب الشباب، ولكن لا يستخدم بحركات عالية حتى لا يسبب تهيج للجلد، نقوم بمزج قطرات من زيت شجرة الشاي مع قطرات من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو، وندلكه على البشرة ويترك لمدة خمس دقائق، ثم يغسل الوجه بالماء.

هو مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، الأبحاث قد وجدت أنه مضاد فعال لحب الشباب، ولكن لا يستخدم بحركات عالية حتى لا يسبب تهيج للجلد، نقوم بمزج قطرات من زيت شجرة الشاي مع قطرات من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو، وندلكه على البشرة ويترك لمدة خمس دقائق، ثم يغسل الوجه بالماء. ماء الورد: نخلط بضع قطرات من ماء الورد أو الشاي الأبيض، وقناع الطين أو الطمي، فهو يساعد في إزالة الدهون الزائدة من الجلد، كما أنه مضاد للجراثيم بشكل طبيعي، وخصائصه المضادة للالتهابات تجعله مناسب للتخلص من حبوب البشرة.

نخلط بضع قطرات من ماء الورد أو الشاي الأبيض، وقناع الطين أو الطمي، فهو يساعد في إزالة الدهون الزائدة من الجلد، كما أنه مضاد للجراثيم بشكل طبيعي، وخصائصه المضادة للالتهابات تجعله مناسب للتخلص من حبوب البشرة. دقيق الشوفان: يحتوي الشوفان على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وهو مصدر جيد لفيتامينات ب المعقدة والبروتين والدهون والمعادن، نغلي الشوفان في الماء ويترك حتى يهدأ، ثم يطبق على البشرة ويترك نصف ساعة ثم يغسل. أسباب ظهور حبوب الوجه يحدث عند انسداد مسام البشرة بسبب الزيوت المتراكمة والبكتريا.

عدم استخدام غسول مناسب لنوع البشرة، واستخدامه مرتين يوميا.

استخدام مستحضرات التجميل رديئة الصنع، مما يؤذي البشرة ويسبب ظهور الحبوب.

التعرض المباشر لآشعة الشمس وعدم استخدام واقي الشمس يعمل على زيادة ظهور حبوب البشرة.

عدم تقشير البشرة بانتظام، وعدم استخدام وصفات طبيعية للاهتمام بها. عمر شويل - جدة ماسكات طبيعية للتخلص من حبوب الوجه والالتهابات من أول استخدام - ثقفني

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