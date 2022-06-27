نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحمير الباذنجان بدون زيت طريقة عبقرية وصحية و هتوفر معاكى كتير أوي في المقال التالي
الاكلات الصحية هي الافضل دائمًا وذلك لوقاية الجسم من الإصابة بأي امراض خطيرة، لذلك قد تهتم الكثير من الأمهات بالبحث عن طرق صحية لعمل الاكلات التي تحتاج إلى كمية كبيرة من الزيت حتى يتم تجهيزها، والان سوف نتعرف على طريقة عمل الباذنجان المقلي بدون استخدام زيت وهي افضل طريقة لإعداد للاستفادة من كل فوائده للجسم بدون اسم أضرار تابعوا معنا الان للتعرف على طريقة التحضير بشكل تفصيلي.
طريقة عمل الباذنجان بدون زيت
يمكنك متابعة بعض الخطوات البسيطة لإعداد اجمل اكله شعبية يفضلها الكثير من الناس وهي الباذنجان المقلي الرائع، كما أنه من أكثر الخضروات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة والمعادن وطريقة التحضير كالاتي:
- في البداية يتم غسل الباذنجان جدًا ثم تقشيره أو بدون تقشير حسب الرغبة.
- يتم تقطيع الباذنجان إلى انصف دوائر متوسطة السمك.
- احضري وعاء به مياه مغلية.
- أضيفي إليه كمية مناسبة من الملح.
- ثم أضيفي بداخله الباذنجان، واتركيه لمدة ربع ساعة وذلك حتى يتغير لون المياه إلى اللون البني.
- صفي الباذنجان من المياه جيدًا، وضعيه في مصفاة لمدة ساعة حتى يجف من المياه.
- قومى بإحضار مقلاة من التيفال حتى لا يلتصق الباذنجان بها.
- ارفعي المقلاة على النار وامسحي المقبلة بالزيت بملعقة واحدة.
- اتركي المقلاة حتى تسخن، ثم أضيفي إليها شرائح الباذنجان.
- اتركي الباذنجان حتى ينضج جيدًا ويتغير لونه إلى اللون الذهبي من كل الجوانب مع مراعاة التقليب.
- هكذا افعلي مع كل الكمية التي تم تجهيزها.
- اخرجي الباذنجان على ورق مطبخ ليمتص كل الزيت الخارجي في الباذنجان ويصبح مقرمش ولذيذ.
- هكذا يمكن تناول الباذنجان وهو ساخن فهو الآن صحي ولا يوجد به اي أضرار تمامًا.
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