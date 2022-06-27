طريقة عمل خبز الطاسة بدون عجن ولا مجهود ولا خميره ولابيكنج بودر في 3 دقائق فقط

يعتبر خبز الطاسة من المخبوزات التي تحتوي على كثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى أنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، وتفضل جميع سيدات المنزل تحضيره باستمرار لأنه لا يحتاج إلى مجهود مثل باقي المخبوزات وأيضا يتم تحضيره بمكونات إقتصادية جدا، والبعض من السيدات تستغل هذه الطريقة في عمل مربح في المنزل من خلال تصنيع هذه الفوائد وبيعها للمحلات والمنازل، وفي هذا المقال سوف نطرح عليكم الطريقة بالتفاصيل.

طريقة عمل خبز الطاسة في المنزل

يمكنك تحضير هذه الوصفة دون الحاجة إلى مجهود ولا عجن من خلال طريقة سهلة وسريعة جدا :

المكونات

نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة من مسحوق الخميرة الفورية.

كيس من مسحوق البيكينج بودر.

رشة من ملح الطعام.

رشة من ملح الطعام. ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير

سوف تحصل على أفضل خبز الطاسة من خلال إتباع جميع الخطوات التي سوف نعرضها لكم :