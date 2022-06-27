نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الطاسة بدون عجن ولا مجهود ولا خميره ولابيكنج بودر في 3 دقائق فقط في المقال التالي
يعتبر خبز الطاسة من المخبوزات التي تحتوي على كثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى أنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، وتفضل جميع سيدات المنزل تحضيره باستمرار لأنه لا يحتاج إلى مجهود مثل باقي المخبوزات وأيضا يتم تحضيره بمكونات إقتصادية جدا، والبعض من السيدات تستغل هذه الطريقة في عمل مربح في المنزل من خلال تصنيع هذه الفوائد وبيعها للمحلات والمنازل، وفي هذا المقال سوف نطرح عليكم الطريقة بالتفاصيل.
طريقة عمل خبز الطاسة في المنزل
يمكنك تحضير هذه الوصفة دون الحاجة إلى مجهود ولا عجن من خلال طريقة سهلة وسريعة جدا :
المكونات
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب من الماء الفاتر.
- ملعقة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.
- ملعقة من مسحوق الخميرة الفورية.
- كيس من مسحوق البيكينج بودر.
رشة من ملح الطعام.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
طريقة التحضير
سوف تحصل على أفضل خبز الطاسة من خلال إتباع جميع الخطوات التي سوف نعرضها لكم :
- في بداية الأمر يجب عليك أن تقوم باختبار الخميرة الفورية عن طريق وضع الخميرة في نصف فنجان من الماء وإضافة إليه السكر.
- بعد ذلك تقوم بتقليبه جيدا وتترك هذا الخليط حتى تلاحظ تفاعل الخميرة.
- بعد ذلك تقوم بوضع جميع المكونات الجافة التي ذكرناها في المكونات ونقلبهم جيدا.
- بعد ذلك قم بإضافة الماء تدريجياً إليهم وقم بالعجن المستمر بعد ذلك ضيف اليهم الزيت.
- عندما نحصل على القوام المطلوب للعجينة نتركها خمس دقائق فقط حتي ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم.
- بعد ذلك باستخدام النشابة نجعل الكرات مثل الخبز ونتركه نصف ساعة.
بعد ذلك نقوم بتسويته في الطاسة على الطريقة المعتادة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل خبز الطاسة بدون عجن ولا مجهود ولا خميره ولابيكنج بودر في 3 دقائق فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.