النشا والحمص كنز ذهبي: لتفتيح البشرة سيزيل سواد 20عام فوري وتحدي2022

نقدم لكم النشا والحمص كنز ذهبي ، حيث يعد الماسك الرهيب في تفتيح البشرة والهالات السوداء هو من أهم الوصفات الطبيعية التي تبحث عنه النساء والفتيات خصوصا في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة و أشعة الشمس الضارة للبشرة مع ضرورة الخروج في الصباح للعمل والعودة في ساعات الظهيرة ذات الحرارة العالية جدا كل هذا يؤدي إلى اسمرار البشرة والبقع الداكنة في الوجه مع استعمال واقي الشمس ولكن لا يحمي من أشعة الشمس القوية جدا ولكن في هذا المقال سوف نقدم لكم ماسك يساعد علي تفتيح البشرة ويعمل علي عدم اسمرار البشرة اليوم سوف نتعرف على ماسك النشا والحمص الذهبي في عالم التفتيح نقدم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل النشا والحمص كنز ذهبي لتبييض البشرة حيث يعد هذا ماسك خرافي في الحصول علي افضل نتائج2022.

مكونات عمل النشا والحمص كنز ذهبي لتبييض البشرة بكل سهولة وفي اقل وقت ممكن

نقدم لكم اليوم مكونات هذا الماسك مكونات موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٢ملعقة من الحمص.

٢ملعقة من النشا.

٣ملاعق من الزبادي.

١ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

أليكم طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالاتي:-

نحضر الحمص ونضعه في مطحنة التوابل ونقوم بطحنه جيدا حتى يصبح ناعم. نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ٢ملعقة من النشا و٢ملعقة من الحمص المطحون ونقلب جيدا. بعد ذلك نضع عليه الزبادي بتدريج حتي يصبح الخليط كريمي وممكن نزود كمية الزبادي حسب القوام المطلوب. ثم نضع عليه ملعقة من العسل ونقلب جيدا والأن أصبح الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

أليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كما يلي:-

نقوم بغسل البشرة بغسول مناسب لكي ونقوم بحركات دائرية خفيفة حتي نفتح المسامات.

نضع الماسك علي البشرة ونكرر الحركات الدائرية مع الماسك حتي يتم توزيع الماسك بشكل جيد.

نترك الماسك لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماما.

بعد ذلك نفرك الماسك براحة اليد بحركات خفيفة حتى نتخلص من الماسك.

ثم نغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لقفل المسامات.

نمرر قطعة من الثلج علي الوجه لضمان قفل المسام.

سوف تشعرين بالفرق من أول استعمال وتحدي.

فوائد النشا والحمص كنز ذهبي لتبييض البشرة من اول استخدام فوري 2022

سوف نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاصة بالنشا والحمص كنز ذهبي لتبييض البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت ممكن وهي كالاتي: –