فرد الشعر بالكوكاكولا طريقة حديثة مبتكرة للتخلص من الشعر المجعد من أول استخدام

من المشاكل التي تواجه العديد من النساء هو أن يتم فرد الشعر بالمواد الكيميائية، ولهذا السبب يتم اللجوء إلى العديد من المواد الطبيعية المستخدمة في فرد الشعر، حيث أن هذه الوصفة تكون من الوصفات الجديدة التي لم يتم استخدامها من قبل، ولكن على الرغم من ذلك فإن كل من قام بتجربتها أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية.

طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا

بعد مشوار كبير من البحث في هذا الأمر فإن الكثير من السيدات قد توصلوا إلى. الطريقة الصحيحة لفرد الشعر عن طريق استخدام الكوكاكولا،حيث أنه يتم الفرد من خلال النقاط التالية:

حيث أنه في البداية يتم تحضير زجاجة كبيرة من الكوكاكولا ونبضا في تفريغها ونضع عليها كمية من الليمون ونبدأ في التقليب بشكل جيد.

لا بد في هذه الخلطة أن نقوم بتجهيز الحنة من قبل، ونخلطها مع المكونات الموجودة لدينا.

يتم تغطية هذا الخليط وفيما بعد نترك الخليط في مكان دافئ.

في اليوم التالي لا بد أن تقوم بترك هذا الخليط على الشعر.

ويغسل به الشعر حوالي مرتين في الأسبوع.

ولا بد بعد هذا الخليط أن تغسله بالشامبو.

وعلى الفور سوف تلاحظ نعومة ولمعان الشعر.

طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا وماء الورد

حيث أنه لتحضير هذه الوصفة تحتاج إلى الخطوات التالية: