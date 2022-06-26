مكون سري رهيب ضعيه على البطاطس مش هتمتص نقطة زيت نهائيا وهتبقي مقرمشة ولذيذة مثل اشهر المطاعم

طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيوت نهائي، كل ربة منزل تقوم بتحضير البطاطس المقرمشة على طريقتها الخاصة، لذلك تجد كل طبق بطاطس من منزل مختلف له طعم خاص به، ولكن جميعهم يشتركون في مكونات التحضير والتي أهمها الزيت، دائمًا الزيت يدخل في قلي البطاطس المقرمشة بواسطة إحضار صحن ونضع فيه كمية كبيرة من زيت الطعام تناسب حبات البطاطس التي سيتم تحضيرها، لكن لدينا الآن فكرة جديدة لقلي البطاطس من دون الحاجة إلى إستخدام زيت الطعام، هذه الوصفة سيحبها الكبير والصغير وكل من لا يريد إدخال زيت الطعام في روتين غذائه اليومي، تابعوا معي الفقرة التالية لمعرفة مكونات الوصفة.

طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيوت نهائي

معروف عن البطاطس بتواجدها في كل بيت، فهي سهلة وسريعة في التحضير وبإمكانك إضافة أطباق من الطعام بجانب طبق البطاطس المقرمشة، يمكنك أكلها في أي وقت من اليوم، في هذه الوصفة سنضيف إلى طبق البطاطس المعتاد طعم مختلف يحبه الأطفال ولكن أولًا دعينا نتعرف على مكونات الوصفة معًا.

حبات من البطاطس.

ماء مغلي.

زيت الزيتون.

ثوم مهروس.

ملح طعام

دقيق نشا.

زعتر.

خطوات تحضير البطاطس المقرمشة بدون زيت نهائيًا

اولا يجب جلب صحن به لتر واحد من الماء المغلي ونضع فيه حبات من البطاطس بعد أن يتم تقطيعها لأصابع صغيرة ونتركها لمدة خمسة دقائق.

بعد أن نقوم بتصفية البطاطس من الماء، نقوم بوضعها في الهواء الطلق ليتم التخلص من الماء الزائد الناتج عن عملية القلي وننتظر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نقوم بجلب صحن ونضع به البطاطس ونضيف لها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من الزعتر، وملعقة صغيرة من ثوم مهروس، وملعقة صغيرة من دقيق النشا واخيرًا نضع قليل من الملح على البطاطس.

نقوم بإدخال الصحن في الفرن لمدة ثلث ساعة.

يجب اختيار نوع صحن لا يتم لصق الطعام فيه لأن الوصفة تحتوي على نشا والذي معروف بفعاليته الكبيرة في الالتصاق.

يجب اختيار نوع صحن لا يتم لصق الطعام فيه لأن الوصفة تحتوي على نشا والذي معروف بفعاليته الكبيرة في الالتصاق. بعد مضي ثلث ساعة من الزمن إذا لم يتم نضج البطاطس بعد ننتظر عشرة دقائق إضافية ونضعها على نار متوسطة الحرارة.

نقوم بإخراجها ووضعها في صحن التقديم.

فوائد البطاطس للجسم

تحتوي البطاطس على العديد من الفوائد التي تمد الجسم بالطاقة، مثل فيتامين سي وفيتامين ب، كما تحتوي على البوتاسيوم والتربتوفان، وكل هذا يدخل في المساعدة على الحفاظ على ضغط الدم لعضلة القلب، تحتوي البطاطس على الحديد والماغنسيوم والكالسيوم والعديد من المعادن التي تحافظ على صحة العظام.