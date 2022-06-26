نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الشعر متر كامل في أسبوع بملعقة قرنفل واحدة تجعل الشعر حرير ينمو بدون توقف مثل شعر الهنديات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل يعاني الكثير من الفتيات والسيدات من تساقط الشعر وبهتان الشعر وهيشانه وذلك بسبب تعرض الشعر لأشعة الشمس المباشرة ودرجة رطوبة عالية، والتعرض للمكواة والسيشوار بصفة مباشرة، استخدام الشامبو الغير طبيعي والزيوت الغير طبيعية مما ضر ذلك بالشعر كثيرا لذلك قام الكثير من الأشخاص بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على إنبات الشعر والتخلص من تساقط الشعر وتقوية جذوره، وقد وجد أن القرنفل من المكونات الطبيعية التي تساعد على تقوية الشعر والتخلص من التساقط وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القرنفل لتطويل الشعر

يعد القرنفل من النباتات الطبيعية التي تساعد على علاج الكحة وحلات الربو الشديد والتخلص من البلغم المتراكم على الرئة ولم يقتصر الأمر على ذلك بل له فاعلية كبيرة في إنبات الشعر وإنبات الفراغات وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل وصفة القرنفل الخاصة بالشعر من خلال النقاط التالية..

قرنفل مطحون.

ماء.

روز ماري.

حبهان.

طريقة تحضير وصفة القرنفل

يعد تحضير تلك الوصفة بسيط للغاية وتحتاج إلى خطوات بسيطة كي يتم تحضيرها بسهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر الماء ونضعه في وعاء، ونضع عليه القرنفل، الروزماري، الحبهان.

ثم نقوم بوضع الخليط على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماما ثم نقوم بتصفيته.

نضع الخليط في بخاخ ونقوم برش الشعر به صباحا ومساءا.

وصفة البن لتنعيم الشعر

تعد وصفة البن من الوصفات المهمة التي تساعد على تنعيم الشعر والتخلص من التجعد والهيشان وتعمل على تقوية الجذور وتحميه من التساقط وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

مكونات:

بن.

ماء.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

طريقة التحضير:

نحضر تلك الوصفة عن طريق وضع الماء مع البن ونخلطهم جيدا حتى تمام التجانس.

نضع عليها زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس.

نضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة ثم نقوم بغسله جيدا.

تكرر تلك الوصفة عدة مرات حتى نحصل على النتيجة المطلوبة لتنعيم الشعر والتخلص من التجعد والهيشان.

تطويل الشعر في شهر

يمكن تطويل الشعر باستخدام ملعقتين من زيت الزيتون مع صفار بيضة مناسبه ثم قومي بخلط المكونين معا وضعي الخليط على شعرك من أول الأطراف الس الجذور واتركيه لمدة ساعتين فهذه الوصفة تعمل على تطويل الشعر بسرعة وإنبات الفراغات وأيضا تساهم في علاج تساقط الشعر حيث أن البيض غني جدا بالبروتين ،لذاك يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على شعر طويل وصحي, توجد وصفة اخري يمكن عن طريقها تطويل الشعر بسرعة الصاروخ وهي وضع خمس ملاعق من القهوة علي الشامبو الخاص بكي ثم قومي بخلط المكونات معا حتي تحصلي على خليط متجانس ثم قومي بوضع جزء من الخليط عيس شعرك عند الاستحمام واتركية لمدة خمس دقائق مع التدليك المستمر ثم قومي بغسل شعرك وكرري هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا أو مرتين أسبوعيا.