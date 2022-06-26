مكون واحد رخيص ضعيه علي الشامبو يحول شعرك الي خيوط حرير ويطول بسرعة جنونية ويمنع تساقطه

تطزينجد أنه يوجد الكثير من النساء والفتيات التي تعاني من تساقط الشعر بشكل مبالغ فيه وتقصفه وهيشانه وذلك بسبب استخدام الكريمات، الزيوت، الشابوهات الضارة بالشعر التي تباع تحت مسميات غير مضمونة، إلى جانب ذلك يوجد الكثير من السيدات يعاني من الشعر المجعد الخشن، لذلك بحث الكثير من هؤلاء عن الطرق التي تساعد على تطويله ونعومته ووجد أن القهوة من المكونات الطبيعية التي إذا قمنا بإضافتها على الشامبو تقوم بتنعيم الشعر وإنبات الفراغات وسوف نوضح كيفية عمل وصفة القهوة للشعر من خلال هذا المقال.

مكون رخيص ضعيه علي الشامبو

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وتكون المكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

قهوة.

شامبو.

ماء.

بلسم.

طريقة عمل هذه الوصفة

تحضر هذه الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح لكم خطوات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر ملعقة من القهوة ونضعها في وعاء ونضع عليها الشامبو ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نقوم بوضع نصف كوب من الماء عليهم وتقليبهم جيدا حتى تمام التجانس.

ثم نقوم بوضع البلسم عليهم ونقلب جميع المكونات جيدا حتى التجانس.

نقوم بغسل الشعر بشكل جيد وسوف نلاحظ بأن الشعر أصبح مثل الحرير وتعمل على تقليل التساقط.

وصفة الاسبرين للشعر

يتم استخدام الاسبرين بشكل طبيعي للصداع ولكن ما يجهله الكثير من الأشخاص أنه يمكن استخدامه للشعر حيث يساعد على إنبات الشعر والتخلص من التساقط وسوف نوضح طرق عمل وصفة الأسبرين من خلال النقاط التالية..

المكونات:

اسبرين.

ماء.

شامبو.

طريقة التحضير: