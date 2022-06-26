نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات طبيعية اصنعي خلطة الخميرة والفازلين لنفخ الشفايف وجعلها جذابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خلطة الخميرة والفازلين من الخلطات الرهيبة التي تعمل على نفخ الشفايف وجعلها جذابة ورائعة دون الحاجة إلى فيلر، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية للحصول على خدود منتفخة وجميلة، وهنا سوف نقوم بتحضير خلطة رهيبة في المنزل للحصول على النتيجة المرغوبة، كما تتكون هذه الخلطة من مكونات طبيعية وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وهي الخميرة والفازلين والحليب ويعرف عن الخميرة بفوائدها الكثيرة للبشرة حيث تعمل على تسمين الوجه والشفايف كما تعطيه النضارة والحيوية واللمعان، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الخميرة والفازلين لنفخ الشفايف بشكل طبيعي وجذاب بدون عمليات.

مكونات عمل خلطة الخميرة والفازلين لنفخ الشفايف

تحتوي خلطة الخميرة والفازلين لنفخ الشفايف على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

القليل من الفازلين.

مقدار صغيرة من الخميرة.

القليل من الحليب الجاف.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة الخميرة والفازلين والحصول على شفايف منتفخة وجذابة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط القليل من الخميرة مع القليل من الفازلين ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة القليل من الحليب الجاف على خليط الخميرة ونستمر بالتقليب حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذه الخلطة على الشفايف هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نقوم بخلط المكونات وتطبيقها على الشفاه قبل النوم وتركه حتى الصباح.

بعد ذلك نقوم بغسله في الصباح مع تكرار هذه الخلطة يوميا بانتظام للحصول على نتيجة رائعة وسريعة.

فهذه الخلطة تعمل على نفخ الشفايف وجعلها جذابة وملفته بدون اي عمليات تجميلية.

فوائد الخميرة للبشرة

هناك فوائد كثيرة الخميرة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

تعمل على التخلص من الرؤوس السوداء وتساعد على التخلص من الشوائب الموجودة بها. تقضي على الحبوب والبثور. يحمى البشرة من الشيخوخة المبكرة. تتخلص من التصبغات والبقع الداكنة الموجودة في البشرة وتجعلها فاتحه. تساعد في علاج حروق الشمش وعلاج لإلتهابات البشرة. تغذي البشرة وتخلصها من الجلد الميت وتجعلها رطبة دائماً.

فوائد الفازلين على البشرة

هناك عدة فوائد للفازلين على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-