خلال دقائق حضري البيتزا السريعة بمكونات سهلة وبسيطة

البيتزا السريعة ، من الوجبات الخفيفة والشهية التي تقدم بمكونات بسيطة جداً وغير مكلفة فهي متوفرة داخل كل منزل وفي متناول أيدي الجميع، وتعتبر البيتزا من أشهر الأكلات المنتشرة في بلاد العالم توجد أنواع مختلف منها مثل بيتزا الفراخ وبيتزا اللحم وبيتزا الجبن والخضروات ومن أشهر أنواعها البيتزا الإيطالية، تتميز بطعم رائع ولذيذ ويمكن تحضيرها بأكثر من عجينة، ولكن يمكننا عملها بالمنزل باستخدام عجينة سهلة وغير مكلفة وباستخدام الخلاط الكهربائي دون الحاجة إلي وقت أو مجهود أو تعب فهي وجبة مناسبة للعديد من الأوقات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البيتزا السريعة بالمنزل,

مكونات عمل البيتزا السريعة

تتكون البيتزا من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 قطعة من الجبنة المثلثات.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة زعتر.

ماء دافئ للعجن.

مكونات صلصة البيتزا السريعة

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

فص ثوم مفروم.

رشة سكر.

ذرة من الملح.

رشة من الزعتر.

ملعقة من الزيت النباتي.

للوجه

شرائح زيتون مخلل وشرائح من الطماطم.

شرائح بصل وشرائح فلفل رومي .

جبنة رومي مع جبنة موتزاريلا مبشورة.

طريقة التحضير

يتم تحضير البيتزا السريعة بمكونات سهلة وخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به كوب من الدقيق بعد نخله جيدًا، حتى نتخلص من أي تكتلات وشوائب. ثم يضاف الملح والخميرة الفورية والبيكنج بودر واللبن البودرة، ثم نضيف رشة الزعتر والجبنة المثلثات ثم نضيف كوب من الماء الدافئ. تخلط جميع المكونات على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين مع بعضها البعض جيدًا حتى تمتزج وتتجانس. ثم يسكب الخليط في وعاء عميق ثم يترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة الفورية. نضيف باقي كمية الدقيق ونبدأ بلم العجينة ونعجن جيدًا حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. ثم تغطي العجينة بكيس من البلاستيك وتترك جانبًا في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة التشكيل

تقسم العجينة إلى أربعة أجزاء متساوية في الحجم أو ثلاث أجزاء حسب الرغبة. ثم بعد ذلك نحضر أربع صواني فرن دائرية ويتم دهنهما بالزيت جيدًا بواسطة الفرشاة، ثم تفرد كل كرة من العجينة في صينية بسمك رقيق. نقوم بعمل فتحات بواسطة شوكة الطعام داخل كل عجينة. ثم نحضر وعاء مناسب ونضع به الكاتشب وصلصة الطماطم وفص الثوم المهروس ورشة السكر ورشة الملح ورشة الزعتر وملعقة الزيت. نقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض، ثم تدهن العجينة المفرودة بالصلصة. بعد ذلك توضع شرائح الزيتون والطماطم والفلفل الرومي والبصل، ثم ترش بالجبنة الرومي والموتزاريلا. ثم توضع صواني البيتزا في فرن مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 180درجة مئوية في الرف الشبكي الأوسط وتترك لمدة تتراوح بين 10 – 15 دقيقة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي وعند تمام النضج تخرج البيتزا من الفرن ثم تقطع وتقدم ساخنة بألف هنا وشفاء.

طريقة تحضير صوص الكاتشب