كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة بطريقة صحية وبمذاق لذيذ وشهي ومميز

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كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة ، من أنواع الكيك اللذيذ والشهي والصحي والمفيد الذي يعشقه الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم، كما أن هذه الكيكة مفيدة جدا لمتبعي الحمية الغذائية، حيث تشعر بالشبع والامتلاء مما تساعد على فقدان الوزن، نظرا لاحتوائها على الشوفان، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على الشوكولاتة والشوفان المعروفين بفائدتهم الصحية لجسم الإنسان، واللذين يحتويان على العناصر الغذائية العديدة كالبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، كما يعمل الشوفان والشوكولاتة على مد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتعزيز صحة القلب فيقل الكوليسترول، ويخفض ضغط الدم، وتعزيز صحة الجلد والبشرة، وتقليل الإمساك، والوقاية من الإصابة بالسكري، كما تتميز هذه الكيكة بسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة السبع ملاعق الاسفنجية، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة بألذ الوصفات.
مكونات كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة
تتكون كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مكونات الكيك
- 2 كوب دقيق شوفان.
- كوب ونصف حليب دافئ.
- 2 حبة موز.
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- 2 ملعقة كبيرة سكر حبيبات.
- 10 جم بيكنج بودر.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
مقادير الطبقة الثانية
- 75 جم كريمة خفق بودر.
- نصف كوب حليب بارد.
- كوب جوز الهند.
مقادير الطبقة الثالثة
- 160 جم شوكولاتة بالحليب.
- 200 مل كريمة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الشوفان والحليب الدافئ، ثم نخلطهم جيدا، ثم نتركهم لمدة 5 دقائق.
- ثم نحضر وعاء عميق آخر ونضيف إليه الموز ونهرسهم جيدا.
- ثم نضيف إليه البيض والسكر، ثم نخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نضيف الكاكاو والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف خليط الشوفان ونخلط جيدا.
- ثم نحضر صينية بيركس وندهنها بالزيت النباتي، ثم نوزع فيها خليط الكيك ونساويه جيدا.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 35 دقيقة.
- ثم نحضر الطبقة الثالثة، نحضر حلة ونضيف إليها الشوكولاتة بعد تقطيعها مكعبات والكريمة.
- ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة ويتجانس الخليط.
- بعد ذلك نرفع الحلة من على النار ونترك صوص الشوكولاتة يبرد.
- ثم نحضر الطبقة الثانية، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه كريمة الخفق والحليب البارد، ثم نخفق بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق.
- ثم نضيف جوز الهند ونقلب بالملعقة حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نوزع الكريمة فوق الكيكة بعدما بردت ونساويها جيدا.
- ثم نوزع صوص الشوكولاتة.
- ثم ندخل الكيكة في الثلاجة ونتركها تبرد وتتماسك لمدة ساعة تقريبا.
- بعد ذلك نخرج الكيكة من الثلاجة.
- ثم نقدم كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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