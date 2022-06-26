كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة بطريقة صحية وبمذاق لذيذ وشهي ومميز

كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة ، من أنواع الكيك اللذيذ والشهي والصحي والمفيد الذي يعشقه الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم، كما أن هذه الكيكة مفيدة جدا لمتبعي الحمية الغذائية، حيث تشعر بالشبع والامتلاء مما تساعد على فقدان الوزن، نظرا لاحتوائها على الشوفان، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على الشوكولاتة والشوفان المعروفين بفائدتهم الصحية لجسم الإنسان، واللذين يحتويان على العناصر الغذائية العديدة كالبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، كما يعمل الشوفان والشوكولاتة على مد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتعزيز صحة القلب فيقل الكوليسترول، ويخفض ضغط الدم، وتعزيز صحة الجلد والبشرة، وتقليل الإمساك، والوقاية من الإصابة بالسكري، كما تتميز هذه الكيكة بسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة السبع ملاعق الاسفنجية، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة بألذ الوصفات.

مكونات كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة

تتكون كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مكونات الكيك

2 كوب دقيق شوفان.

كوب ونصف حليب دافئ.

2 حبة موز.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

2 ملعقة كبيرة سكر حبيبات.

10 جم بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

مقادير الطبقة الثانية

75 جم كريمة خفق بودر.

نصف كوب حليب بارد.

كوب جوز الهند.

مقادير الطبقة الثالثة

160 جم شوكولاتة بالحليب.

200 مل كريمة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي: