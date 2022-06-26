نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة منزلية لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات الجلدية لبشرة أكثر شباباً وجميلة في المقال التالي
يلعب السن دور مهم في ظهور التجاعيد التي توجد في الوجه ويتسبب في ترهل الجلد وتجعل مظهر الفتيات والسيدات بشكل غير لائق وكأنهم كبار للغاية في السن وتعتبر من الحلول التي تعمل على التخلص من هذه التجاعيد هي شد البشرة وليس من الضروري ان نعمل على شد البشرة في مراكز التجميل لأن هذه المراكز غالية الثمن نتيجة لإستخدامهم الأجهزة الغير صحية وضعها على الجسم، وتوجد هناك العديد من الوصفات الطبيعية البديلة الاخرى التي لها القدرة على شد تجاعيد التي توجد في البشرة حيث تستخدم هؤلاء الفتيات وصفات مختلفة.
التجاعيد من المشكلات التي تهدد العديد من الفتيات نتيجة لتقدمهم في العمر أو نتيجة إستخدام أي وصفات اخرى غير صالحة لوضعها على البشرة وتسبب كل هذه الإستخدامات حدوث ترهل في البشرة وتجعلهم بشكل غير مقبول وتعتبر وصفة لبان الدكر من الوصفات التي تساعد على شد البشرة وجعلها مشدودة وبافضل شكل ممكن.
مكونات عمل وصفة لشد البشرة
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لشد البشرة
- عليكي بتحضير طبق او وعاء وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد مع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- بعد التقليب الجيد لهذه الوصفة والحصول على القوام الجيد الكريمي الشبه السائل.
بعد تحضير تلك الوصفة قومي بتنظيف البشرة جيدا عن طريق غسل بشرتك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك ثم عليكي بتجفيفها جيدا.
- بعد ذلك قومي بوضع تلك الوصفة على بشرتك جيدا وفي مناطق التي تكثر بها الخدود والجبين واتركي تلك الوصفة لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تجف.
- بعد ذلك عليكي أثناء وضع تلك الوصفة وجفافها عليكي الإلتزام بها وعدم التحدث والإلتزام بالصمت حتى لا تتكون تجاعيد مرة اخرى.
- بعد التأكد من جفاف تلك الوصفة قومي بتقشيرها وعليكي بالتوجه لغسلها بالماء والغسول المناسب جيدا.
- كرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم فقط سوف تحصلين على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة السحرية التي تجعلنا نستغني عن إستخدام اي إستخدامات اخرى ليس لها اي فوائد او نتائج.
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