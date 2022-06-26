وصفة منزلية لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات الجلدية لبشرة أكثر شباباً وجميلة

يلعب السن دور مهم في ظهور التجاعيد التي توجد في الوجه ويتسبب في ترهل الجلد وتجعل مظهر الفتيات والسيدات بشكل غير لائق وكأنهم كبار للغاية في السن وتعتبر من الحلول التي تعمل على التخلص من هذه التجاعيد هي شد البشرة وليس من الضروري ان نعمل على شد البشرة في مراكز التجميل لأن هذه المراكز غالية الثمن نتيجة لإستخدامهم الأجهزة الغير صحية وضعها على الجسم، وتوجد هناك العديد من الوصفات الطبيعية البديلة الاخرى التي لها القدرة على شد تجاعيد التي توجد في البشرة حيث تستخدم هؤلاء الفتيات وصفات مختلفة.

التجاعيد من المشكلات التي تهدد العديد من الفتيات نتيجة لتقدمهم في العمر أو نتيجة إستخدام أي وصفات اخرى غير صالحة لوضعها على البشرة وتسبب كل هذه الإستخدامات حدوث ترهل في البشرة وتجعلهم بشكل غير مقبول وتعتبر وصفة لبان الدكر من الوصفات التي تساعد على شد البشرة وجعلها مشدودة وبافضل شكل ممكن.

مكونات عمل وصفة لشد البشرة

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لشد البشرة