بعلبة من القشطة حضري كرات البسبوسة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

كرات البسبوسة ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم، ويحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتعتبر من الحلويات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الحلويات التي تختلف طريقة عملها من مكان الي أخر حيث أنه يمكن عملها كب كيك او صواني أو كرات، وتعتبر من الحلويات اللذيذة التي يمكن عملها في الأعياد والمناسبات، ويمكن تقديمها على مائدة الإفطار في العيد بجانب كوب من العصير، وتبحث دائماً الأمهات على طرق الحلويات مختلفة لعملها لأبنائها في المناسبات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كرات البسبوسة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كرات البسبوسة

تتكون كرات البسبوسة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

علبة من القشطة.

نصف كوب من السمنة.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من جوز الهند.

2 كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بندق محمص ولوز.

شربات.

مقادير عمل الشربات

هناك بعض المكونات لعمل الشربات وهي كالتالي:-

كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

طريقة عمل الشربات

نقوم بتحضير إناء ونضع به كوب من الماء ونضعها على نار متوسطة ثم نضع كوبين من السكر ونقلب جيداً حتى يذوب السكر جيداً ونتركها حتي تغلي لمدة ربع ساعة حتي نحصل على قطر ثقيل، ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً.

طريقة التحضير

سوق نتعرف على طريقة تحضير كرات البسبوسة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-