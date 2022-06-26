بكيلو دقيق حضري بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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بسكويت الزبدة ، يعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويمكن عمله بجانب كوب من الشاي أو الحليب على الإفطار أو يقدم كوجبة إضافية، ويعتبر من الحلويات التي يقدمونها في المناسبات والاعياد والافراح، ويعتبر من الحلويات الخفيفة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، ويعتبر من الحلويات التي تذوب في الفم وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة واقتصادية ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعمله لأبنائها في المنزل بدل من شرائه من المخابز، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل بسكويت الزبدة
هناك بعض المكونات التي يتكون منها بسكويت الزبدة وهي كالآتي:-
- كيلو من الدقيق.
- 2 كوب من الشوفان المحمص.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- 3 أكواب كبيرة من الزبدة السائلة.
- 2 كوب من السكر.
- 2 بيضة.
- كوب ونصف من الفستق مطحون.
- ربع كوب من ماء الورد.
طريقة الاعداد
سوف نتعرف على بعض الخطوات لتحضير بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق بعد نخله والشوفان والبيكنج بودر والملح وتقليب المكونات لتمتزج.
- نقوم بإضافة الزبدة في إناء عميق، ونضيف السكر ويخفق بالمضرب الكهربائي للحصول على قوام كريمي ثم نضيف البيضة والفانيليا مع الاستمرار بالخفق.
- نضيف بعد ذلك الفستق ونخفق قليلاً ثم نضيف ماء الورد.
- ثم نضيف المكونات الجافة معاً ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك تسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين ووضعها فوق سطح مدهون بالزيت ثم نشكلها أسطوانة، ونضعها في الصينية مع ترك مسافة بين القطعتين.
- نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة نصف ساعة ثم نخرجها وتركها لتبرد تماماً.
- ثم نقوم بتقطيع كل قطعة إلى شرائح أو دوائر ثم نضعها في الصينية ونرجعها الي الفرن لمدة خمس وعشرين دقيقة إلى أن تنشف قليلاً، ونخرجها وتركها لتبرد وتقدم بالهنا والشفا.
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