نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية سحرية لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله ناعم زي الحرير في المقال التالي
الوسائل المستخدمة في تنعيم الشعر متعددة لأن مشكلات الشعر التي تعاني منها الفتيات عديدة ومتنوعة وتعتبر من هذه المشكلات هي خشونة الشعر وتقصفه وجفافه وتساقطه وغيرها من المشكلات الأخرى المتعددة، وتعتبر الوسائل عديدة ومنها وسائل سليمة وصحية ووسائل طبيعية، وتعتبر هذه الوسائل الطبيعية من النادر من يقوم بإستخدامها وتعتبر الوسائل الغير صحية وهي إستخدام المكواة والسيشوار الذي يعمل على فرد الشعر في نفس التوقيت وبشكل فوري ولكنه بعد مرور وقت قصير يصبح الشعر جاف مرة اخرى بل يزيد من المشكلة الأساسية للشعر وتعتبر وصفة الكيرياتين والبروتين من الوصفات التي تساعد على تنعيم الشعر ولكنها غير صحية نتيجة للإشعاعات التي توجد بداخلها لذلك علينا بالبحث عن وسائل أخرى تساعد على تنعيم الشعر وجعله مثل الحرير وحل مشكلة خشونة وجفاف الشعر.
الشعر الخشن من أنواع الشعر التي تجعل الفتيات بشكل غير مقبول بالإضافة إلى أنها تسبب لهم الكثير من المواقف المحرجة وتعتبر الحلول التي تساعد على تنعيم الشعر هي وصفة البيض مع المياة الغازية حيث تساعد هذه الوصفة على تنعيم الشعر بشكل سحري وفي نفس التوقيت وبشكل فوري لذلك علينا بإستخدامها.
مكونات عمل وصفة لفرد الشعر الخشن
- خمسة ملاعق كبيرة من النشا.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لفرد الشعر الخشن
- قومي بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي ثم عليكي بعمله إلى نصفين.
- بعد ذلك عليكي بتحضير طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من النشا مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وخمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها.
- بعد التقليب الجيد لهذه المكونات والتأكد من الحصول على قوام كريمي عليكي بوضع تلك الوصفة السحرية عل
فروة الرأس وبين بصيلات الشعر من الجذور إلى الاطراف.
- بعد وضع تلك الوصفة قومي بتركها على شعرك لمدة اربعين دقيقة حتى تمتص فروة الرأس تلك الوصفة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء البارد ثم عليكي بتجفيف شعرك وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم فقط سوف تحصلين على شعر ناعم وجميل يعمل على لفت الأنظار.
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