وصفة طبيعية سحرية لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله ناعم زي الحرير

الوسائل المستخدمة في تنعيم الشعر متعددة لأن مشكلات الشعر التي تعاني منها الفتيات عديدة ومتنوعة وتعتبر من هذه المشكلات هي خشونة الشعر وتقصفه وجفافه وتساقطه وغيرها من المشكلات الأخرى المتعددة، وتعتبر الوسائل عديدة ومنها وسائل سليمة وصحية ووسائل طبيعية، وتعتبر هذه الوسائل الطبيعية من النادر من يقوم بإستخدامها وتعتبر الوسائل الغير صحية وهي إستخدام المكواة والسيشوار الذي يعمل على فرد الشعر في نفس التوقيت وبشكل فوري ولكنه بعد مرور وقت قصير يصبح الشعر جاف مرة اخرى بل يزيد من المشكلة الأساسية للشعر وتعتبر وصفة الكيرياتين والبروتين من الوصفات التي تساعد على تنعيم الشعر ولكنها غير صحية نتيجة للإشعاعات التي توجد بداخلها لذلك علينا بالبحث عن وسائل أخرى تساعد على تنعيم الشعر وجعله مثل الحرير وحل مشكلة خشونة وجفاف الشعر.

الشعر الخشن من أنواع الشعر التي تجعل الفتيات بشكل غير مقبول بالإضافة إلى أنها تسبب لهم الكثير من المواقف المحرجة وتعتبر الحلول التي تساعد على تنعيم الشعر هي وصفة البيض مع المياة الغازية حيث تساعد هذه الوصفة على تنعيم الشعر بشكل سحري وفي نفس التوقيت وبشكل فوري لذلك علينا بإستخدامها.

مكونات عمل وصفة لفرد الشعر الخشن

خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لفرد الشعر الخشن