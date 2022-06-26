تهتم الأمهات بمعرفة طريقة عمل الاندومي في البيت بمكونات سهلة لتقدمها لأطفالها بدلاً عن الاندومي الجاهزة، فعلى الرغم من الطعم الرائع للاندومي وسهولة تحضيره، إلا أنه لا تخلو من الأضرار نظرًا لما تحتويه من مواد محسنة للطعم ومواد حافظة، وقد يكون الضرر ناتجًا عن سوء التخزين، لذا نضع بين يديك طريقة سهلة لإعداد الاندومي في المنزل في وقت قصير.

طريقة عمل الاندومي في البيت بمكونات سهلة

على الرغم من أن الاندومي الجاهزة مصرح بها ويسمح بطرحها في الأسواق، إلا أنها لا تخلو من الأضرار، فمكسبات الطعم والمواد الحافظة الموجودة بها تسبب العديد من المشكلات الصحية، مثل الحساسية والصداع، كما أن لها تأثيرات خطيرة على المدى البعيد، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح تضر بالكلى خاصة عند الأطفال.

المقادير

نصف كيلو من المكرونة الاسباجتي “نوديلز” ويمكن استخدام الشعورية بدلاً من المكرونة.

2 مكعب من مرقة الدجاج الجاهزة.

ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل المجفف.

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم المجفف.

ملعقة صغيرة من البابريكا “مسحوق الفلفل الأحمر المجفف”

ملعقة صغيرة من الشطة

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة أو دورا الشمس.

ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير الاندومي في المنزل