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تهتم الأمهات بمعرفة طريقة عمل الاندومي في البيت بمكونات سهلة لتقدمها لأطفالها بدلاً عن الاندومي الجاهزة، فعلى الرغم من الطعم الرائع للاندومي وسهولة تحضيره، إلا أنه لا تخلو من الأضرار نظرًا لما تحتويه من مواد محسنة للطعم ومواد حافظة، وقد يكون الضرر ناتجًا عن سوء التخزين، لذا نضع بين يديك طريقة سهلة لإعداد الاندومي في المنزل في وقت قصير.
طريقة عمل الاندومي في البيت بمكونات سهلة
على الرغم من أن الاندومي الجاهزة مصرح بها ويسمح بطرحها في الأسواق، إلا أنها لا تخلو من الأضرار، فمكسبات الطعم والمواد الحافظة الموجودة بها تسبب العديد من المشكلات الصحية، مثل الحساسية والصداع، كما أن لها تأثيرات خطيرة على المدى البعيد، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح تضر بالكلى خاصة عند الأطفال.
المقادير
- نصف كيلو من المكرونة الاسباجتي “نوديلز” ويمكن استخدام الشعورية بدلاً من المكرونة.
- 2 مكعب من مرقة الدجاج الجاهزة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسمر.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البصل المجفف.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم المجفف.
- ملعقة صغيرة من البابريكا “مسحوق الفلفل الأحمر المجفف”
- ملعقة صغيرة من الشطة
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة أو دورا الشمس.
- ملح حسب الرغبة.
طريقة تحضير الاندومي في المنزل
- ضعي المكرونة في إناء مناسب على نار متوسطة، أضيفي الماء بحيث يغطي المكرونة بمقدار 2 عقلة إصبع، أضيفي مكعب واحد من مرقة الدجاج، وملعقة من الزيت، والملح والفلفل الأسمر والكمون.
- في مقلاة على نار هادئة، ضعي ملعقة من الزيت حتى تسخن قليلاً، أضيفي الشطة والبابريكا، والمكعب الآخر من مرقة الدجاج، والقليل من مسحوق البصل والثوم واخلطيهم جيدًا معًا إلى أن تصبح رائحة التوابل ظاهرة، ثم ترفع من على النار.
- بعد وصول المكرونة لدرجة السلق المطلوبة، أضيفي خليط الزيت والتوابل على المكرونة دون تصفيتها من مياه السلق وقلبي جيدًا ثم ترفع من على النار وتقدم ساخنة.
- يمكنك إضافة بعض المكونات التي تزيد من القيمة الغذائية للاندومي وتعزز من مذاقها، مثل الخضراوات أو قطع الدجاج أو اللحم أو الماشروم.
- بهذه الطريقة يمكنك إعداد الاندومي في أي وقت بمذاق رائع ومميز لإرضاء أطفالك دون تعريضهم لخطر الإندومي الجاهزة، جربي هذه الوصفة وأخبرينا برأيك.
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