نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات لتطويل الشعر بزيت الخروع بطريقة بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات لتطويل الشعر بطريقة طبيعية، تبحث غالبية النساء والفتيات عن وصفات لتطويل الشعر؛ يرغب الكثيرون في الحصول على شعر أطول وأكثف، ونظرًا لتفضيل بعض الناس للوصفات الطبيعية الأقل في التكلفة والأكثر فاعلية من التركيبات التجارية، فهناك قائمة طويلة من الوصفات التي أثبتت جدارتها مع عدد كبير من الأشخاص.

وصفات لتطويل الشعر بطريقة طبيعية

عند تطبيقها على شعر الفتيات الصغيرات، فإن وصفات إطالة الشعر وتكثيفه الطبيعية مفيدة للغاية ومهمة نظرًا لقدرتها على الوصول إلى فروة الرأس وتقديم العديد من الفوائد.

زيت الخروع ممتاز للشعر.

يعتبر زيت الخروع من الزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية وله خصائص مضادة للميكروبات مما يجعله علاجًا فعالاً لفروة الرأس الجافة والقشرة، مما يسمح لفروة الرأس بإعادة الحيوية والاستفادة الكاملة من الزيت، مما يغذي الشعر من الداخل.

المكونات:

1 ملعقة صغيرة زيت الخروع

طريقة الاستخدام

يوضع زيت الخروع في وعاء صغير ويوضع في الميكروويف لمدة 10 ثوان حتى يسخن وليس ساخناً.

باستخدام أطراف أصابعك، دلكي زيت الخروع في فروة رأسك وأسفل جذع الشعر، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا واغسليه بالشامبو.

القرفة وزيت جوز الهند

بالإضافة إلى تعزيز الدورة الدموية الصحية، تساعد القرفة على نمو الشعر وتقويته. تساعد الأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند على التئام الشعر التالف وتعزيز نمو الشعر وكثافته.

المكونات:

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة زيت جوز هند

طريقة الاستخدام:

بعد مزج المكونات جيدًا.

ضعي القناع على جذورك وأجزاء من شعرك، ودلكي فروة رأسك.

واتركيه لمدة 30 إلى 45 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

زيت الأفوكادو وزيت جوز الهند والعسل

تعاون الأحماض الدهنية الموجودة والمعادن ومضادات الأكسدة في الخليط على تقليل التجعد وإضفاء اللمعان.

المكونات:

ملعقة زيت جوز الهند .

1 ملعقة صغيرة عسل نقي.

1 ملعقة كبيرة زيت أفوكادو.

طريقة الاستخدام: