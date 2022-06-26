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طريقة عمل الكرنب، تعد محشى الكرنب من اشهي المأكولات المفضلة لدى الجميع، فهو يقدم كطبق رئيسي على المائدة مع أنواع المحشى الاخرى مثل الفلفل والكوسة، وهو يحضر بطريقة سهلة بحشوة الأرز ويمكن إضافة اللحمة المفرومة مع الحشو، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكرنب بأقل التكاليف وبأسهل طريقة. طريقة عمل الكرنب المكونات كرنية واحدة متوسطة الحجم.

ماء مغلي السلق.

١ لتر من الطماطم المعصورة.

٢معلقة كبيرة من معجون الطماطم.

٢ بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

فلفل حامى مفروم حسب الرغبة.

زيت نباتي.

١ كيلو من الأرز المغسول والمصفى.

معلقة كبيرة من الملح.

معلقة صغيرة من البهارات.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من الكمون الناعم.

حزمة من خضرة الشبت والبقدونس والكزبرة.

شوربة للتسوية. الطريقة نقوم بتنظيف الكرنب وفصل العروش عن الورق.

يغسل ورق الكرنب جيدا في ماء بارد ومعلقة من الخل.

في إناء عميق نضع الماء على نار متوسطة حتى الغليان.

نضع القليل من الملح والكمون في الماء.

نقوم بسلق الكرنب في الماء المغلي ويرفع على مصفاه.

يترك حتى يبرد تماما ثم نقوم بتقطيعه إلي قطع صغيرة حتى يصبح جاهز للحشو.

نترك ورق الكرنب جانبا ونبدأ بتحضير خلطة الحشو.

في وعاء عميق على النار نضع الزيت مع البصل ونقوم بتحمير البصل حتى يأخذ اللون الذهبي.

نضيف إليه عصير الطماطم مع معجون الطماطم ونقلبهم جيدا.

نضع الملح والفلفل والبهارات والكمون مع الطماطم ونتركهم على نار متوسطة حتى يتجانسوا بشكل جيدا.

نقوم بإضافة الأرز والخضرة مع خلطة الطماطم ونقلب المكونات مع بعضها.

هنا تصبح الخلطة جاهزة للحشو.

نبدأ بفرد ورق الكرنب ووضع معلقة صغيرة من خلطة الأرز ونلف ورق الكرنب على شكل رول.

نرص أصابع الكرنب في الإناء ونكرر العملية حتى ننتهي من الكمية الموجودة.

نقوم بتسخين الشوربة لسقي المحشي.

نضع كمية مناسبة من الشوربة على محشى الكرنب ونقوم بتغطية الإناء.

نرفع الإناء على نار متوسطة حتى الغليان ثم نقوم بتهدئة النار.

يترك محشى الكرنب على نار هادئه حتى يتم تسويته بشكل جيد.

يقدم الكرنب مع الدجاج المحمر أو البط. عمر شويل - جدة بخلطة المحشي السرية طريقة عمل الكرنب على الطريقة المصرية بطعم مستوي ولذيذ - ثقفني

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