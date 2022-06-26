اقوى كيراتين طبيعى لفرد وتنعيم الشعر المجعد ومعالجة الهيشان فى دقائق معدودة

جميع النساء يسعون إلى ظهور الشعر بشكل جذاب بدون اى تجاعيد أو خشونة فيحاولون معالجة وفرد الشعر بالطرق التقليدية المعروفة باستخدامهم المستحضرات التجميلية الجاهزه لفرد الشعر المعروفة باسم الكيراتين، هذه تتسبب أضرار جانبية خطيرة على صحة ونمو الشعر، لذلك نقدم لكى الحل السحرى لعمل كيراتين طبيعى من افضل واهم المكونات الطبيعية البسيطة التى يمكن تحضيرها واستخدامها بأمان تام على جميع انواع الشعر، فإنه كيراتين معالج متكامل للشعر، يفرد وينعم ويغذى بصيلات الشعر من الجذور حتى الأطراف ليصبح أكثر ليونة ونعومة، فهو يعطى لمعان للشعر وظهورة بشكل مرتب ونظيف جدا، كما أنه يعمل على ترميم الشعر التالف، بفاعلية كبيرة ويظهره بصورة مذهلة وبشكل دائم حتى مع الغسيل المتكرر للشعر سوف تلاحظين بقاء النعومة واللمعان المطلوب للشعر، لأنها افضل طريقه لمعالجة خشونة وهيشان الشعر ليصبح صحياً ورائع المظهر، أنه الكيراتين المفضل لدى العديد من النساء فى العالم كله ولهذا نقوم باعداده بالخطوات لتسهيل تجهيزه والاستفادة من فوائده الصحية المتعددة للشعر .

يتأثر الشعر بعدة عوامل خارجية كثيرة تأثر على لون وشكل الشعر الطبيعى كما أنها تجعله مقصف ومتساقط بشكل رهيب، لذلك يفضل استخدام هذه المكون البسيط الذى يعتبر من اهم الاعشاب الطبيعيه التى لها تأثير كبير فى معالجة الشعر التالف والحصول على شعر كثيف وناعم جدا، أنها خلطه القرنفل التى تبحث عنها العديد من النساء والفتيات الذين يعانون من خشونة وتجاعيد الشعر وظهوره الفراغات، أنه مرمم متكامل للشعر يعطي التغذية ويحافظ على الشعر من التساقط والتقصف، ويظهره بنعومة كالحرير .

افضل طريقه لعمل الكيراتين الطبيعى داخل المنزل

مكونات الكيراتين الطبيعى لفرد وتنعيم الشعر:

2 ملعقه كبيره من زيت الخروع

ملعقه من زيت اللوز الحلو

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقه من زيت السمسم

بيضه كامله

طريقه تجهيز واستعمال الكيراتين الطبيعى للشعر:

نقوم بغسل الشعر وتجفيفه جيدا ثم نقوم بخلط المكونات تدريجيا، نحتاج إلى وعاء متوسط نصيف به بيضه كامله ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الخروع وزيت السمسم، مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط كريمي وكثيف، نقوم باخد خصله من الشعر بالترتيب ثم نقوم بتوزيع الكيراتين عليه لحين الانتهاء من توزيعه بشكل كامل على الشعر، ثم نقوم بتغليف الشعر بكيس استريتش لضمان نجاح عملية الفرد، يترك الكيراتين على الشعر لمدة ساعة ونصف ثم نقوم بغسل الشعر جيدا مع استخدام بلسم للشعر له رائحه عطرية جميله، سوف تندهشين من النتيجة الفورية لفرد الشعر من الجذور حتى الأطراف ليصبح شعرك أكثر نعومة وله ليونه طبيعية أنه أفضل الحلول المناسبة لجميع انواع الشعر وفرده وبقائه رطب وناعم لمدة طويلة .