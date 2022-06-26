بسكوت العشر دقائق بالمربى من ألذ وأشهى أنواع البسكوت للعيد

بسكويت العشر دقائق ، بسكوت رائع ولذيذ يتم تحضيره في مدة قصيرة جداً ولا يحتاج إلي الكثير من الوقت فهو بسكوت سهل وسريع، يعتبر من البسكوت الرائع جدًا ومناسب للعديد من المناسبات وخاصة في الأعياد يمتاز بشكل رائع وجميل، ويمكن تقديمه مع الشاي أو القهوة في الصباح، يتميز بشكل رائع محبب للأطفال والكبار، ويعتبر من البسكوت الاقتصادي الذي لا يحتاج إلي السمن أو الزبدة في تحضيره، فهو يتكون من مكونات بسيطة وفي متناول الجميع، يمكن إعداده بكمية كبيرة والاحتفاظ به داخل عبوة محكمة، فهو بسكوت سهل في تحضيره وبسيط في مكوناته، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بالمربى بطعم رائع ولذيذ بالمنزل.

مكونات عمل بسكويت العشر دقائق

يتكون البسكوت من مكونات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

نصف كوب من السكر.

3/4 كوب من الزيت.

3 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

للتزين

مربى مشمش أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكوت العشر دقائق بالمربى بخطوات سهلة وبسيطة هي ما يلي:ـ

نضع في وعاء عميق البيضة مع الفانيليا ثم نضيف السكر والحليب والزيت. ثم نضيف ذرة من الملح ونخفق المكونات بالمضرب اليدوي جيداً حتي تتجانس تمامًا. نخلط الدقيق مع البيكنج بود جيدًا، ثم يضاف الدقيق تدريجيًا إلي الخليط السابق. نجمع المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة في نفس الوقت.

طريقة التشكيل

نجهز صاج من الألومنيوم ثم يتم دهنه بالزيت، ثم نقوم بتشكيل عجينة البسكويت إلي كرات صغيرة في الحجم. ثم ترص كرات البسكويت داخل صاج الفرن مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى. نضغط على كل كرة في المنتصف بإصبع اليد حتي نصنع بها تجويف في المنتصف. ثم نقوم بوضع القليل من المربى داخل كل قطعة من البسكويت، (يفضل إضافة المربى داخل كيس حلواني لوضعها بكل سهولة داخل قطع البسكوت. ندخل البسكوت فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 170 درجة مئوية حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي من أسفل. يأخذ البسكوت داخل الفرن مدة حوالي 10إلي 12 دقيقة حسب نوع الفرن. نخرجه من الفرن ونتركه حتي يبرد تمامًا، ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم بالهنا والشفا.

بسكوت العشر دقائق بالكاكاو