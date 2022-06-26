نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفايش الصعيدي السريع الخفيف والهش والمقرمش على أصوله بطريقة الاصلية في المقال التالي

طريقة عمل الفايش الصعيدي السريع الهش المقرمش، هناك الكثير من المخبوزات التي تقدم في الأفران والمخابز وتعشق الجميع تناولها، ومن أشهر هذه المخبوزات التي تقدم كمقبلات بجانب المشروبات الساخنة و الإفطار هو الفايش السريع، يتميز هذه المخبوزات بقوامها المقرمش اللذيذة يمكن اضافة الجبن أو العسل الأبيض عليها وستكون وجبة متكاملة، ولذلك حرصنا من خلال هذا المقال تقديم الطريقة الصحيحة والاصلية لعمل فايش الأفران السريع من المنزل بخطوات بسيطة و سهلة. مقادير الفايش الصعيدي السريع الهش نصف كيلو دقيق.

كوب حليب دافئ.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

رشة من بودرة الزعفران (اختياري).

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة كركم. للدهن بيضة.

رشة سكر. طريقة تحضير الفايش الصعيدي السريع في البداية نأتي بوعاء ونقوم بوضع ربع كوب من الماء الدافئ ثم نضع الخميرة وملعقة كبيرة من السكر نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى بختلط ويذوب السكر مع الخميرة.

نغطي على الخميرة ونتركها حتى تتخمر لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بنخل الدقيق و نضيف عليها مقدار الكركم والملح وملعقة كبيرة من السكر والزعفران.

نقلب هذه المكونات الجافة مع بعضهم حتى يختلط.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والخل الأبيض ونقلبهم مع بعضهم حتى يصبح الخليط مثل حبات الرمل.

ثم نضيف خليط الخميرة على العجينة ونقوم بعجن عجينة الفايش.

نقوم بعجن العجينة مع إضافة الحليب حتى تكتفي العجينة.

نستمر في العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تتكون عجينة طرية جدا و لا تلتصق باليد.

بعد ذلك تغطى عجينة الفايش و تترك تخمر في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

بعد أن تخمر العجينة نقوم بتقسيم العجينة الى ثلاث كرات متساوية ثم تترك لترتاح 10 دقائق.

نقوم بفرد كل كرة بسمك واحد سنتيمتر ثم نقوم بلفها رول.

ناتي بصينية الفرن ونوزع القليل من الزيت بداخلها.

ثم نكمل باقي كرات العجين بنفس الطريقة و تترك لتخمر لمدة ربع ساعة.

نخلط البيضة مع السكر ورشة من الفانيليا جيدًا وندهن وجه العجينة بها.

ثم توضع في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة أعلى من المتوسط، على الرف السفلي حتى يأخذ لون ذهبي من الأسفل ثم يوضع تحت الشواية لتأخذ لون ذهبي من الأعلي.

بعد ذلك نترك الفايش حتى يبرد تماما ثم يقطع شرائح و يوضع على صينية الفرن ويوضع في فرن ساخن على حرارة 150 درجة حتى يجف ويصبح مقرمش دون أن يأخذ لون.

ثم يقدم إلي الطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفايش الصعيدي السريع الخفيف والهش والمقرمش على أصوله بطريقة الاصلية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفايش الصعيدي السريع الخفيف والهش والمقرمش على أصوله بطريقة الاصلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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