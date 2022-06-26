اصنعي فلافل المطاعم المقرمشة بالمنزل بطعم رائع ولذيذ

فلافل المطاعم المقرمشة ، من ألذ أنواع الوجبات البسيطة الغير مكلفة التي يتم تحضيرها في المنزل بأبسط المكونات وأسهل الطرق، وتعتبر من الوجبات الاقتصادية التي نجد عليها إقبالاً كثيرًا في العديد من المحلات فهي من الأكلات الشعبية التي يشتهر تقديمها في العديد من الدول العربية ولكن لكل بلد طريقته الخاصة في تحضيرها، يمكن تقديمها كسندويتشات وتوجد العديد من المحلات المتخصصة في عمل ذلك أو يمكن تقديمها في وجبة الإفطار بجانب طبق من الفول وأنواع مختلف من السلطات ومن أشهر الصوص الذي يقدم مع الطعمية هو صوص الطحينة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل فلافل المطاعم المقرمشة بالمنزل.

مكونات عمل فلافل المطاعم المقرمشة

تتكون الفلافل من مكونات اقتصادية جداً هي كما يلي:ـ

3 أكواب من الحمص.

ماء بارد.

2 فص ثوم.

حبة صغيرة من البصل.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

2 ملعقة كبيرة من السمسم الأبيض.

3/4 كوب من الماء.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير فلافل المطاعم المقرمشة بالمنزل باتباع خطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بوضع الحمص ثم نسكب الماء البارد فوق الحمص حتي يتغطى به تمامًا. نغطى الخليط ثم يترك منقوع لمدة 20 ساعة أو ليلة كاملة ثم نصفى الحمص من الماء جيدًا. يوضع الحمص في الكبة الكهربائية ثم نضيف إليه البصل والثوم والبقدونس ثم نخلط المكونات مع إضافة الماء تدريجياً. نستمر في الخلط حتي نحصل على خليط ناعم ومتماسك في نفس الوقت ويسهل تشكيله. يسكب الخليط في وعاء كبير ثم نضيف إليه البهارات الملح والكزبرة الجافة والبابريكا وبيكربونات الصودا، ثم نخلط المكونات جيداً. ثم نضيف ملعقتين من السمسم ونستمر في خلط المكونات، أخيرًا تضاف الطحينة ثم نعجن المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض وتتجانس تمامًا. نغطى عجينة الفلافل ثم ندخلها الثلاجة لمة نصف ساعة.

طريقة التشكيل

نقوم بتشكيل العجينة باستخدام القالب الخاص لعمل الفلافل (إذا لم يتوفر يتم تشكيلها على شكل كرات صغيرة). ثم نقوم بوضع مقلاة على نار متوسطة ثم نضع بداخلها كمية وفيرة من الزيت، ثم توضع كرات الفلافل في الزيت الساخن. تقلب من حين لآخر حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرجها من الزيت ثم توضع في مصفى للتخلص من الزيت الزائد، ثم تقدم بألف هنا وشفا مع صوص الطحينة.

طريقة عمل صوص الطحينة بالزبادي

في الخلاط الكهربائي نضيف كوب من الزبادي. ثم نضيف إليه نصف كوب من الطحينة ثم نضيف ربع كوب من الماء. ثم نضيف ربع كوب من عصير الليمون وفصين من الثوم المهروس. نخلط المكونات جيدا حتي يصبح الخليط ناعم ومجانس تماماً. ثم يسكب الخليط في طبق ثم نضيف إليه رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود حسب الرغبة. نقلب المكونات جيدا، ثم يقدم الصوص بألف هنا وشفا.

خطوات هامة لنجاح عمل الفلافل بقوام هش ومقرمش