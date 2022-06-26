بكوب من الفستق اعملي أحلى بوظة عربية بطعم رائع ومميز في الصيف

تعد البوظة العربية من المثلجات الشهية المعروفة لدي الكثير من البلدان العربية ويقبل على تناولها الكثير من الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة في المنزل دون تعب أو مجهود، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي السحلب والحليب والكريمة وأهم ما يميزها هو الفستق الحلبي حيث يعطيها طعم ومذاق رائع، كما انها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البوظة العربية بطعم رائع ومميز في البيت بدلا من شرائها بثمن باهظ من الخارج.

مقادير عمل البوظة العربية

تحتوي البوظة العربية على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل مما يعطيها طعم ومذاق رائع وهي كما يلي:-

كوبان من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من المستكة.

كوبان من كريمة الخفق.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من السحلب.

باكيت من القشطة حسب الرغبة.

كوب من الفستق.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير البوظة العربية بشكل ناجح مثل الجاهزة بطعم رائع ومميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق السكر مع الكريمة بشكل جيد حتى يذوب السكر. بعد ذلك نقوم بإذابة السحلب في كوب من الحليب البارد، ثم نضع خليط السحلب على الكريمة ونخفقهم بشكل جيد. نضع المستكة وكوب الحليب الآخر والقشطة ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نقوم بفرد الفستق على ورق الزبدة والبوظة مع فردها بشكل متساوي. ندخل البوظة الفريزر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة، ثم نخرجها ونلفها على شكل رول ثم ندخلها الفريزر مرة آخرى لمدة ليلة كاملة. وبهذا نكون قدمنا أحلى بوظة عربية من المطبخ المصري لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الفستق على الجسم

هناك عدة فوائد للفستق على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-