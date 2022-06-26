نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشعر حريري…كيراتين طبيعي في البيت بدون كوافير خالى من المواد الكيماوية لفرد وتنعيم الشعر الخشن في المقال التالي

كيراتين طبيعي في البيت تعد طريقة عمل كيراتين الشعر هي الأكثر تساؤلًا على مؤشر البحث “جوجل”، فالشعر المجعد هو مشكلة يعاني منها بعض الفتيات وتؤثر على حالتهم النفسية بسبب رغبتهم في الحصول على شعر ناعم أملس وصحي وطوله مناسب لذوقهم ورغباتهم، فالشعر الطويل والناعم هو حلم كل الفتيات بلا منازع حتى وإن كان البعض يرغبن في شعر كيرلي ولكن ذلك لفترة معينة ولكن الشعر الناعم هو الأفضل بالنسبة للفتيات وما يسعين إلى الحصول عليه. طريقة عمل كيراتين الشعر في المنزل بالأعشاب مكونات عمل الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من أعشاب الباونج أو الزعتر أو إكليل الجبل أو الريحان.

خمسة أكواب كبيرة من الماء الدافئ.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض. خطوات وطريقة تحضير الكيراتين:- ضعي الأعشاب أو العشبة المناسبة لك مع الماء في قدر معدني على النار حتى يصل إلى درجة الغليان لمدة نصف ساعة تقريبًا.

بعد ذلك قومي بصب الخل الأبيض في القدر وقلبيه مع الأعشاب حتى يتجانس معه ثم قومي برفعه من على النار.

اشطفي شعرك ونظفيه جيدًا ثم ابدئي في وضع الكيراتين عليه ولفيه وقومي بتغطيته بغطاء رأس بلاستيكي لعدة ساعات. كيفية استخدام الكيراتين وفرد الشعر في المنزل أهم خطوة من خطوات استخدام الكيراتين الجاهز هو أن تقومي بوضعه على شعر نظيف ولذلك يجب أن تغسلي شعرك جيدًا من الشامبوهات والزيوت وأي نوع من أنواع الدهانات التي تستخدمينها لشعرك.

يجب عليك أن تقرئي بدقة التعليمات المكتوبة على الكيراتين الذي ستقومي باستخدامه على شعرك فهناك أنواع كيراتين تحتاج إلى شعر رطب وهناك أنواع أخرى تحتاج إلى شعر جاف تمامًا.

عند استخدامه يجب تقسيم الشعر إلى خمسة أقسام تقريبًا وعلى كل قسم قومي بتوزيع الخليط بشكل متساوي حتى يكون الفرد متناسق في جميع أجزاء الشعر المختلفة ويكون شكله مناسب.

ارتدي قبعة أو باروكة رأس بعد وضع الصبغة حتى تحافظي على دفء الصبغة أو الكيراتين على شعرك وحتى تدخل إلى خلايا الرأس نفسها من فروة الرأس وحتى أطراف الشعر.

استخدمي المشط في تصفيف شعرك لأنه هو الأكثر قدرة على التصفيف ويجب أن تتبعي الوقت المكتوب بالتحديد على العبوة في انتظارك قبل غسل شعرك. عمر شويل - جدة لشعر حريري...كيراتين طبيعي في البيت بدون كوافير خالى من المواد الكيماوية لفرد وتنعيم الشعر الخشن - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لشعر حريري…كيراتين طبيعي في البيت بدون كوافير خالى من المواد الكيماوية لفرد وتنعيم الشعر الخشن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.