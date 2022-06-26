خطوات تحضير ايس كريم البطيخ في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة والطعم حكاية

البطيخ من أهم الفاكهة الصيفية اللذيذة والمنعشة التي يحبها الكثير من الناس، والتي تساعد في مواجهة ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، والمحافظة على رطوبة الجسم، كما أنه يساعد في منح الجسم النشاط والطاقة التي يحتاجها، ومن الممكن الآن القيام بعمل ايس كريم البطيخ الرائع الذي يعتبر من أجمل الحلويات المميزة التي يمكن أن تقوم أي أم وربة منزل بتحضيره وتقديمه لأسرتها وأطفالها بكل سهولة وبخطوات بسيطة، سوف ينال اعجاب الجميع تابعونا الان من خلال السطور القادمة للتعرف على طريقة التحضير.

طريقة عمل ايس كريم البطيخ في المنزل

ناكهه مميزة ومختلفة الايس كريم ولكنها لاقت إعجاب الكثير من الناس وأصبحت أكثر شعبية وطلبًا ويتم شرائه عادتًا من المحلات على الرغم من سهولة تجهيزه في المنزل باعلى جودة و بألذ طعم، وطريقة تحضير الايس كريم كالآتي:

مكونات ايس كريم البطيخ

كوبين من البطيخ منزوع البذور المقطع مكعبات.

٢كوب من اللبن الحليب.

كوب من كريمة الخفق.

ملعقة صغيرة لون بطيخي مصرح به.

كوب من السكر البودرة.

طريقة تحضير الايس كريم