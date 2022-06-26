نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحضير ايس كريم البطيخ في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة والطعم حكاية في المقال التالي
البطيخ من أهم الفاكهة الصيفية اللذيذة والمنعشة التي يحبها الكثير من الناس، والتي تساعد في مواجهة ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، والمحافظة على رطوبة الجسم، كما أنه يساعد في منح الجسم النشاط والطاقة التي يحتاجها، ومن الممكن الآن القيام بعمل ايس كريم البطيخ الرائع الذي يعتبر من أجمل الحلويات المميزة التي يمكن أن تقوم أي أم وربة منزل بتحضيره وتقديمه لأسرتها وأطفالها بكل سهولة وبخطوات بسيطة، سوف ينال اعجاب الجميع تابعونا الان من خلال السطور القادمة للتعرف على طريقة التحضير.
طريقة عمل ايس كريم البطيخ في المنزل
ناكهه مميزة ومختلفة الايس كريم ولكنها لاقت إعجاب الكثير من الناس وأصبحت أكثر شعبية وطلبًا ويتم شرائه عادتًا من المحلات على الرغم من سهولة تجهيزه في المنزل باعلى جودة و بألذ طعم، وطريقة تحضير الايس كريم كالآتي:
مكونات ايس كريم البطيخ
- كوبين من البطيخ منزوع البذور المقطع مكعبات.
- ٢كوب من اللبن الحليب.
- كوب من كريمة الخفق.
- ملعقة صغيرة لون بطيخي مصرح به.
- كوب من السكر البودرة.
طريقة تحضير الايس كريم
- يتم وضع اللبن الحليب كامل الدسم في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى يصبح مثلج.
- قومي بوضع مكعبات البطيخ منزوعة البذور تمامًا في الخلاط الكهربائي بدون إضافة مياه.
- اخلطي البطيخ جيدًا حتى يصبح ناعم القوام بدون اي تكتلات.
- اخرجي اللبن الحليب بعد ذلك.
- أضيفي إليه السكر.
- ثم اضربي السكر مع الحليب حتى يذوب تمامًا.
- أضيفي إليه كريمة الخفق والتي يتم إضافة اللون البطيخي إليها.
- اخلطي المكونات جيدًا باعلى سرعة حتى الحصول على قوام مرتفع متضاعف.
- أضيف في النهاية عصير البطيخ الكثيف.
- أعيدي الخلط بشكل مستمر ليتجانس العصير مع الكريمة ويصبح الايس كريم المميز جاهز.
- احضري قوالب الآيس كريم الخاصة لتعطي شكل كامل.
- أضيفي بداخلها الخليط بكميات متساوية.
- أدخلي القوالب داخل الفريزر وتترك لمدة لاتقل عن خمسة ساعات.
- اخرجي الايس كريم اللذيذ بعد ذلك من الفريزر بعد التأكد من أنه أصبح متماسك كريمي ناعم.
- يتم تقديمه بعد ذلك ويمكن تزيينها ببعض الصوصات المميزة، ويتم تناوله مثلج بألف هنا وشفا.
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