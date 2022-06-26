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من المواضيع التي تجد عليها إقبال كبير هي المواضيع التي تخص الأنثى وأناقتها ونعومتها، وكان موضوع التخلص من تشقق الكعب أحد هذه الموضوعات الشهيرة والمنتشرة والتي عليها بحث كبير، فتشقق الكعبين وخشونتهما مشكلة قد تواجه الكثير من الأشخاص سواء كانوا من الرجال أو النساء ولكنها قد لا تجد اهتمام كبير من الرجال بشأن هذه الأمور ولكنها تزعج الفتيات والسيدات بشكل كبير، وسنقدم لكم بعض الحلول السريعة والطبيعية للتخلص من هذه المشكلة نهائيًا. طرق التخلص من تشقق الكعب وخشونته وصفة الليمون للقضاء على تشقق الكعبين مكونات الوصفة:- حبتان من الليمون صغيرتا الحجم.

زيت جوز الهند.

جوارب طبية.

ملح طعام أبيض. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بغسل الليمون جيدًا وقطع كل حبة من الليمون على كل جزء مصاب بالتشققات ويمكنك أخذ ليمونة واحدة كبيرة.

اغسلي كعبيك ثم ابدئي في عصر الليمون على مناطق التشقق ودلكي بقشور الليمون المتبقية كعبيك جيدًا واضغطي عليها بكعبيك لمدة نصف ساعة تقريبًا.

يمكنك ارتداء الجوارب حتى لا تقع أو تتزحلق القشور من تحت كعبيك ثم قومي بإضافة الخل وزيت جوز الهند في وعاء به ماء وضعي كعبيك بداخله لمدة ربع ساعة.

اشطفي كعبيك بالماء والصابون ورطبيهما بكريم مرطب مناسب واحرصي على ارتداء الجوارب القطنية أثناء النوم وكرري الطريقة مرة واحدة أسبوعيًا. وصفة طحين الأرز للقضاء على تشقق الكعبين مكونات الوصفة:- كمية مناسبة من مسحوق الأرز.

عسل أبيض وليكن ملعقتان كبيرتان.

خل تفاح.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

مقدار مناسب من الماء الفاتر أو الدافئ. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بإحضار وعاء كبير بلاستيكي أو يمكنك استخدام هذه الوصفة في حوض الاستحمام (البانيو) ثم قومي بملء سواء الحوض أو الوعاء بالماء.

ضعي المكونات الأخرى داخل الوعاء أو الحوض ثم قومي بوضع كعبيك داخله في الخليط واتركيها منقوعة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم قومي بإخراجها ورطبيهما جيدًا بكريم مرطب وليكن الجلسرين أو الفازلين ثم قومي بارتداء جوارب قطنية ناعمة أثناء النوم وطبقي هذه الوصفة يوميًا قبل النوم مباشرة. عمر شويل - جدة نوري كعب رجلك.. ضعيها لقدمك يوميا قبل النوم وانسي تشقق وسواد الكعب في يوم واحد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نوري كعب رجلك.. ضعيها لقدمك يوميا قبل النوم وانسي تشقق وسواد الكعب في يوم واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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