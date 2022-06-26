نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لطبيب الأسنان وعمليات الليزر طريقة سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير خلال دقيقتين فقط تعرف عليها وجربها فورا في المقال التالي
تعتبر الابتسامة الجميلة هي أهم ما يبحث عنه العديد من الأشخاص ولكن تحتاج إلى الكثير من المجهود للحصول على هذه الابتسامة، ولكي تتوفر هذه الابتسامة لديك لابد أن يكون لديك أسنان ناصعة البياض لذلك وفرنا لكم من خلال هذا المقال الطريقة يمكن من خلالها بيضاء خاليه من الاصفرار.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن تبييض الأسنان:
يوجد مجموعة من المعلومات ربما البعض لا يعرفها عن الأسنان هو أن الأسنان تشبه الاسفنج ولها مسام يشبه الجلد، لذلك أي طعام أو شراب يتم تناوله سوف يترك علامة في الأسنان ففي حال تناول كمية كبيرة من القهوة فإنه يؤدي إلى اصفرار الأسنان كما أن التدخين يؤدي الى العديد من الآثار السلبية مثل اصفرار الأسنان.
ومن أبرز المعلومات أيضا أن تبييض الأسنان لا يعد من المشاكل التي لها تأثير على الأسنان فيما بعد ولكن لابد من استخدام مواد طبيعية تساعد على تبييض الأسنان بأمان.
تبييض الأسنان في المنزل
توجد مجموعة كبيرة من الأشياء التي تساعد في تبيض الأسنان في المنزل بطرق سهلة وبسيطة، ومن أهم المواد المستخدمة في تبييض الأسنان هو:
- القرنبيط الذي يحتوي على كمية كبيرة من الحديد، وهذا يقلل من تأكل الأحماض التي تؤدي فيما بعد إلى تغيير الأسنان.
- كما أنه الجبن يساعد في رفع مستوى درجات الحموضة وبهذه الطريقة سوف يتم التقليل من فرص الإصابة بتسوس الأسنان، وهذا يساعد على تقوية الاسنان لأنه يمنحها الكالسيوم التي تحتاج إليها.
- كما أنه في كل صباح يمكنك أن تقوم بغسل الأسنان بصودا الخبز التي تساعدك في التخلص من البقع الموجودة على الأسنان أو غسل الأسنان بزيت جوز الهند وذلك في كل صباح.
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