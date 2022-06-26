وداعاً لطبيب الأسنان وعمليات الليزر طريقة سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير خلال دقيقتين فقط تعرف عليها وجربها فورا

تعتبر الابتسامة الجميلة هي أهم ما يبحث عنه العديد من الأشخاص ولكن تحتاج إلى الكثير من المجهود للحصول على هذه الابتسامة، ولكي تتوفر هذه الابتسامة لديك لابد أن يكون لديك أسنان ناصعة البياض لذلك وفرنا لكم من خلال هذا المقال الطريقة يمكن من خلالها بيضاء خاليه من الاصفرار.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن تبييض الأسنان:

يوجد مجموعة من المعلومات ربما البعض لا يعرفها عن الأسنان هو أن الأسنان تشبه الاسفنج ولها مسام يشبه الجلد، لذلك أي طعام أو شراب يتم تناوله سوف يترك علامة في الأسنان ففي حال تناول كمية كبيرة من القهوة فإنه يؤدي إلى اصفرار الأسنان كما أن التدخين يؤدي الى العديد من الآثار السلبية مثل اصفرار الأسنان.

ومن أبرز المعلومات أيضا أن تبييض الأسنان لا يعد من المشاكل التي لها تأثير على الأسنان فيما بعد ولكن لابد من استخدام مواد طبيعية تساعد على تبييض الأسنان بأمان.

تبييض الأسنان في المنزل

توجد مجموعة كبيرة من الأشياء التي تساعد في تبيض الأسنان في المنزل بطرق سهلة وبسيطة، ومن أهم المواد المستخدمة في تبييض الأسنان هو: