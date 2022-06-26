بكيلو دقيق اعملي 3 كيلو قراقيش وكعب غزال بالعجوة ومنين سادة لأحلى فطار بطعم وريحة زمان

يعشق الكثير منا المخبوزات بجميع أنواعها فتذهب ربة المنزل دائما إلى الفرن لشراء البقسماط، القرص، كعب الغزال، القراقيش ونجد أن القراقيش من أكثر المخبوزات تدولا حيث نجد يتم بيعها بكميات كبيرة وذلك لاستخدامها في الفطار مع الشاي أو الحليب فهي تتميز بأنها هشه وخفيفة جدا على المعدة إلى جانب طعمها الرائع والمميز، ولا يجب أن ننسى كعب الغزال الذي يعرف باسم حلويات المخبوزات وذلك لطعمه الرائع مع العجوة والسمسم، لذلك حرصت ربة المنزل على عمل تلك المخبوزات في المنزل بكل بساطة وسوف نوضح طريقة عمل كل منهما وخطوات التحضير من خلال هذا المقال.

طريقة عمل القراقيش

يتم عمل القراقيش بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في كل منزل وسوف نوضح الخطوات اللازمة لعمل القراقيش من خلال النقاط التالية..

المكونات:

كيلو دقيق.

سمنة.

سكر.

خميرة.

حليب.

سمسم.

طريقة التحضير:

نحضر الخميرة ونضعها في وعاء العجن ونقلبهم ثم نضع عليها الحليب، السكر، السمن، السمسم.

نقلب جميع المكونات سويا حتى تتجانس ويذوب السكر تماما.

ننخل الدقيق ونقوم بوضع منه ما يكفي للعجن ويظل باقي الدقيق لكي نقوم بعمل به كعب الغزال.

نعجن المكونات سويا ونتركها حتى تختمر، نحضر الصواني وندهنها جيدا ونحضر العجين ونقوم بتشكليه على هيئة قرص كبيرة.

ندخل القرص الفرن حتى تمام السواء وعند تمام النضج نخرجها ونتركها حتى تبرد.

نقوم بتقطيعها على هيئة قراقيش ورصها في الصواني مرة اخرى.

ثم نقوم بوضع الصواني في الفرن ونتركها حتى تتحمص ونخرجها ونقدمها للجميع مع الشاي أو الحليب وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل كعب الغزال

يتم عمل كعب الغزال بخطوات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وسوف نوضح خطوات عمله من خلال النقاط التالية..

المكونات:

دقيق.

سمنة.

سمسم.

عجوة.

القليل من الماء.

طريقة التحضير: