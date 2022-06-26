ضعيها على فراغات الشعر ولن تصدقي النتيجة إنبات للشعر من أول استخدام

خلطة القرنفل لإنبات الشعر، يتعرض الكثير من السيدات لتساقط في الشعر بشكل كبير، مما يترتب عليه وجود فراغات في فروة الرأس التي تسبب الإزعاج لهن، لذلك يتم اللجوء للمواد الكيميائية التي تسرع من إنبات الشعر والتي تكون مكلفة للغاية وتسبب التهابات لفروة الرأس، لذلك يبحثن العديد منهن على وصفات طبيعية تساعد في إنبات فراغات الشعر بشكل سريع دون أن تؤثر على الشعر أو فروة الرأس عند كثرة استعمالها، فيعد القرنفل من أكثر المواد الطبيعية المستخدمة في إنبات الشعر وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

خلطة القرنفل لإنبات الشعر

يمكنك وبكل سهولة إعداد خلطة القرنفل في المنزل بكل سهولة ويسر و بمكونات بسيطة وذلك من خلال الآتي، فالقرنفل يدخل في العديد من مستحضرات التجميل فيعمل على صبغ الحواجب باللون البني، بالإضافة لصبغ الشعر أيضاً ومنحة اللون البني المميز، كما يدخل في خلطات التبيض والتخلص من تصبغات البشرة، بالإضافة لاستخدامه في إنبات فراغات الشعر وعلاج الثعلبة.

قومي بإحضار بعض حبات القرنفل والقيام بطحنها جيداً.

يتم إحضار وعاء ووضع القرنفل المطحون والقيام بإضافة القليل من زيت القرنفل وتقليبهم جيداً للحصول على خليط مناسب لتطبيقه على فروة الرأس.

قومي بوضع الخليط على فراغات الشعر والقيام بتدليك الرأس بها جيداً وتركها مدة لا تقل عن ساعة.

علاوة على ذلك قومي بغسل الشعر جيدا وتكرر الوصفة عدة مرات للوصول للنتيجة المرغوب فيها.

فوائد القرنفل للشعر

حيث إن للقرنفل فوائد عديدة للشعر والتي تتمثل في الآتي:

يعمل على تعزيز نمو الشعر وملئ الفراغات نتيجة لتساقط الشعر.

يمكنك استخدام زيت القرنفل كمطهر لفروة الرأس للتخلص من الحكة والالتهابات.

يعمل على تكثيف الشعر وتطويله بشكل كبير في أقل وقت.

تستطيع من خلاله منح الشعر القوة واللمعان والقضاء على مشاكل الشعر من الهيشان والتقصف.

في الختام فقد تعرفنا على خلطة القرنفل في إنبات الشعر وكذلك على كيفية اعدادها للتخلص من فراغات الشعر، كما تعرفنا على فوائد القرنفل للشعر في التخلص من كافة مشاكل الشعر والحصول على شعر طبيعي خالي من أي تلف.