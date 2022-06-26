فطائر السمسم المحشية بقوام هش ورائع وبحشوة بسيطة وطريقة سريعة

فطائر السمسم المحشية ، من المخبوزات الهشة التي تتميز بحشوة بسيطة ورائعة هي عبارة عن الجبن الأبيض مع البقدونس الذي يميز الفطائر بنكهة رائعة وجميلة، تعتبر هذه الفطائر من أكثر المخبوزات المناسبة لوجبة الإفطار أو العشاء مع شرائح الزيتون والسلطات فهي وجبة خفيفة ورائعة وتعتبر من الوجبة المغذية والمفيدة لاحتوائها على البيض والحليب، كما أنها مغطاة بطبقة من السمسم الذي يحتوى على نكهة رائعة ويحمل العديد من الفوائد الهامة للجسم، كما تتميز الفطائر بأن مكوناتها سهلة وموجودة داخل كل بيت، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر السمسم المحشية بخطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل فطائر السمسم المحشية

تتكون الفطائر من مكونات سهلة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

5 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب السائل.

كوب من الزيت.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 حبة من البيض.

للوجه

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ربع كوب من الماء.

كوب من السمسم المحمص.

للحشو

جبن أبيض.

بقدونس أخضر مفروم.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر السمسم المحشية باتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ

نستخدم وعاء كبير ثم نضع به الحليب والماء، ثم يضاف الزيت والخميرة ونضيف السكر. ثم نقوم بإضافة الملح ثم نضيف البيض ثم نخلط المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً باستخدام المضرب اليدوي. يضاف الدقيق تدريجياً ونعجن المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية ثم نشكلها على شكل كرة. ثم نقوم بدهن وعاء بالزيت ثم توضع العجينة داخل الوعاء، ثم تغطى وتترك حتي تختمر وتتضاعف بالحجم لمدة حوالي ساعة.

طريقة التشكيل