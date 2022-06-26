مكون من مطبخك لتبييض اليدين وإزالة اسمرار الشمس وتنعيم الأيدي وتخلصها من الجلد الميت

في فصل الصيف نعاني جميعًا نحن النساء من مشكلة اسمرار اليدين نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس والتي ينتج عنها تغير لون جلد اليدين إلى اللون الداكن بسبب أشعة الشمس فوق البنفسجية والتي تسبب نفس التأثير على البشرة أيضًا، ولكن قد يكون إزالة آثار أشعة الشمس عن اليدين أصعب بعض الشيء نتيجة لعدم قدرتنا على الالتزام بتطبيق واقي شمس على اليدين بعكس الوجه، ولكن بمكون من مطبخك لتبييض اليدين وإزالة اسمرار الشمس وتنعيم الأيدي وتخلصها من الجلد الميت تعرفي على ذلك المكون السحري.

طرق تبييض اليدين وإزالة الاسمرار

تتعرض اليدين طوال الوقت في فصل الصيف لأشعة الشمس ونواجه صعوبة في تغطية اليدين من تلك الأشعة لهذا تصاب بالتصبغات والبقع الداكنة والتي تكون مختلفة كليًا عن لون بقية أجزاء الجسم مما يسبب للمرأة الإحراج والانزعاج خاصةً وأن التفكير في إزالة تلك التصبغات قد يكون مكلف بعض الشيء لبعض الأشخاص ولكن الحقيقة هي العكس من ذلك تمامًا، إذ أن هناك طرق غير مكلفة ومتوفرة في كل منزل من أجل إزالة تصبغات الأيدي وتفتيحها وخاصةً تلك المكونات الطبيعية الفعالة في تقشير الجلد حتى تعود الأيدي بيضاء وناعمة كما كانت.

وصفات طبيعية لإزالة تصبغات الأيدي

أفضل الطرق المعروفة لتبييض اليدين واستعادتها للونها الفاتح الأصلي هي الوصفات والطرق الطبيعية التي نستخدم بها المكونات الطبيعية مثل:

الجلسرين لتفتيح اليدين

المكونات

ملعقتين بحجم صغير من: الجلسرين الطبي. ماء ورد.



الطريقة

يتم خلط ماء الورد والجلسرين مع بعضهما جيدًا.

ومن ثم يتم تدليك اليدين بهذا الخليط بقطعة من القطن.

ويترك على اليدين بدون غسل.

الطحينة لتبييض وتفتيح اليدين

المكونات

ملعقة لها حجم كبير من: الطحينة البيضاء. زيت الزيتون. نشا ذرة. حليب مجفف.



الطريقة