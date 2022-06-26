أسرار تدميس الفول فاتح اللون وطري القوام مثل العربيات عمره ما يسود منك وفي ساعه واحده بس

اسرايكون الفول من الأكلات الشعبية الشهيرة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين وغنية بالحديد والفيتامينات، لا يستغني أي منزل عن الفول فيتم تناوله في الصباح على الفطار، أو في العشاء وتشتهر الكثير من المطاعم الخاصة بالفلافل والطعمية، فهو يكون بمثابة وجبة كاملة ويتميز بسعره الذي يكون في متناول الجميع لذلك حرصت ربة المنزل على عمله دائما المنزل، وقامت بالبحث عن أفضل طريقة لعمل تدميس الفول مثل العربيات وسوف نوضح لكم أفضل طريقة لتدميس الفول من خلال هذا المقال.

مكونات عمل وصفة تدميس الفول

نجد عندما نتحدث عن تدميس الفول مثل العربيات فأننا نحتاج إلى مكونات بسيطة موجودة في كل منزل وسوف نوضح مكونات التدميس من خلال النقاط التالية..

فول.

ماء.

ليمون.

نصف كوب عدس.

جزرة مبشورة.

ملح.

كمون.

طريقة تحضير الفول

عندما نقوم بتحضير الفول نحتاج إلى خطوات بسيطة يمكن للجميع عملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر الفول ونقوم بنقعه في الماء من الليل، وفي الصباح نضع الفول في الدماسة مع الماء.

ثم نقوم بوضع الدماسة على أصغر عين من عيون البوتاجاز ونقوم بتهدئتها.

ثم نقوم بتغطيتها وتركها تغلي على النار ثم نقوم بعصر ليمونة ووضع العدس.

ثم نقوم بوضع الملح والكمون عليهم ونترك الفول على النار حتى تمام النضج.

نلاحظ أثناء سواء الفول في حالة نقص المياه

يمكن تزويده بقليل من المياه حتى تمام السواء.

عند تمام النضج نرفعه من على النار ونتركه

حتى يهدا ثم نقدمه في أطباق لتناوله أو تخزينه في الفريزر في أكياس بعد أن يبرد تماما.

فوائد الفول

يعد الفول من أنواع البروتين المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها ولها كثير من الفوائد سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..