وصفات لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية لبشرة نضرة وأكثر شباباً

يتم البحث دائماً عن وصفات لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية، فالوصفات الطبيعية مفيدة للبشرة ولا تسبب لها أي ضرر وتمنع ظهور التجاعيد، كما أنها رخيصة الثمن ومتوفرة في المنزل، ويمكنك تحضيرها بكل سهولة والإستفادة منها في علاج البشرة من كثير من المشاكل التي تصيبها بسبب التعرض للشمس وعدم النوم لفترة كافية مما يسبب ظهور التجاعيد المبكرة والهالات السوداء، ويعتبر سوء التغذية وعدم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن من أهم الأسباب التي تؤدي لبشرة باهتة وغير نضرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفات لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية.

مكونات عمل وصفات لتفتيح البشرة

2 ملعقة كبيرة ردة.

نصف كوب زبادي.

عصير نصف ليمونة.

2 ملعقة كبيرة حليب سائل.

طريقة تحضير وصفات لتفتيح البشرة

نخلط المكونات مع بعضها جيداً ونوزعها على الوجه ثم تترك حتى تجف. ثم ندلك الوجه برفق ويغسل بالماء الفاتر، ويفضل تكرار عمل الماسك مرتين في الاسبوع للحصول على بشرة نضرة بلون موحد.

ماسك العسل لشد البشرة

المكونات

ملعقة صغيرة عسل نحل.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة جليسرين.

ملعقة كبيرة دقيق.

طريقة تحضير الماسك

نخلط المكونات ونضعها على الوجه لمدة عشر دقائق ثم نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر. يفضل بعد أي ماسك استخدام كريم مرطب للبشرة.

ماسك مغذي للبشرة

نخلط ملعقتين من العسل مع ملعقتين من الموز المهروس ونوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة عشر دقائق، ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

ماسك لتغذية ونضارة البشرة

المكونات

ملعقة صغيرة عصير برتقال.

ملعقة كبيرة دقيق.

1 ملعقة كبيرة عسل نحل.

نصف ملعقة كبيرة من صفار البيض.

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة عمل الماسك

نخلط المكونات جيداً ونضعهم على البشرة لمدة 15 دقيقة ما عدا منطقة العين ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر. يمكن عمل الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك تفتيح البشرة وعلاج حب الشباب

اخلطي عصير نصف ليمونة مع ملعقة كبيرة من ماء الورد وادهني وجهك بالمزيج واتركيه لمدة عشر دقائق ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، هذا الماسك يعالج حب الشباب ويطهر الوجه ويكسبه اللون الأبيض.