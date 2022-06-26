نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اسرار الشيفات.. طريقة عمل كريم الثوم السوري الأصلي بطريقتين لطعم مميز ورائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كريم الثوم السوري، حيث أنه من المقبلات اللذيذة التي لا تقاوم، فهو يضيف إلى الطعام المذاق المميز، كما أنه يفيد جسم الإنسان وذلك لإحتوائه على الثوم الذي يعتبر من الأغذية التي تعمل على رفع مستويات المناعة للجسم، ويشبه كريم الثوم المايونيز من حيث القوام واللون الأبيض، ولكنه يتميز بطعم الثوم.

طريقة عمل كريم الثوم السوري

يعتبر كريم الثوم السوري من المقبلات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص والتي يتم تقديمه بجانب جميع الأكلات والمشويات بشكل خاص.

طريقة صنع الثومية بدون بيض

إصنعي لأفراد أسرتك ألذ الثومية السورية في دقائق معدودة، وطريقة تحضيره كالتالي:

المكونات:

رأس كبيرة من الثوم.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة الذائبة.

ملعقتان كبيرتان من الطحين الأبيض.

كوب من اللبن.

طريقة التحضير:

أولاً يتم تقطيع الجزء العلوي من رأس الثوم.

بعد ذلك يتم إحضار قطعة صغيرة من ورق الألمنيوم، ثم يتم وضع رأس الثوم بداخلها ويتم إغلاقها بإحكام.

ثم يتم إدخال رأس الثوم المغلف بورق الألومنيوم في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

بعد ذلك يتم إحضار إناء صغير الحجم وإذابة الزبدة تماماً.

ثم يتم إضافة الطحين إلى الزبدة مع الاستمرار في التقليب لمدة دقيقتين على الأقل، حتى تمام تجانس الطحين مع الزبدة وتغير لون الطحين.

بعد ذلك يتم إضافة اللبن إلى خليط الطحين والزبدة، ويترك على النار.

ثم يتم إخراج الثوم من الفرن، ثم يتم تقشيره ثم يهرس جيداً.

بعد ذلك يتم إضافة الثوم إلى الخليط، ويترك على نار متوسطة مع التقليب المستمر باستخدام ملعقة خشبية حتى يتم الحصول على قوام متماسك.

ثم يرفع الإناء من على النار، ويترك جانباً حتى يبرد.

بعد ذلك يوضع في طبق التقديم.

طريقة عمل الثومية بالبيض

يمكنك تحضير الثومية السوري بالبيض بكل سهولة، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات:

كوب واحد من زيت الذرة.

عدد 6 فصوص من الثوم.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

عدد 3 بيضات.

القليل من الملح.

الطريقة:

أولا يتم وضع البيض مع الملح في الخلاط الكهربائي، ويخفق جيداً حتى يتم الحصول على قوام لزج ورغوي.

بعد ذلك يتم إضافة الثوم إلى البيض ويخفق مرة أخرى.

ثم يتم إضافة الزيت تدريجياً أثناء الخفق.

بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون إلى الخليط أثناء الخفق، وسيتم ملاحظة تغير قوام الخليط ليصبح متماسكاً.

ثم يوضع في طبق التقديم.

في الختام نكون قد انتهينا من تقديم شرح مبسط لطريقة عمل كريم الثوم السوري، بطريقتين مختلفتين، بمكونات متوفرة لديك في المنزل وبدون تكلفة، حتى تتميزي بإعداد أشهى وألذ مقبلات لأفراد أسرتك.