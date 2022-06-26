اسفنجية ولذيذة.. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة مثل المحترفين وكوني أعظم شف

طريقة عمل كيكة البرتقال من أكثر الطرق التي يتم طرحها داخل عمليات البحث من جانب فئات كبيرة من الناس، وذلك بسبب المحاولات الفاشلة من جانب هؤلاء في سبيل الوصول إلى مذاق الكيكة الاسفنجية اللذيذ المتعارف عليه أشهر المطاعم المتخصصة في ذلك الأمر، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال

يتم التوصل إلى مذاق كيكة البرتقال اللذيذ والشهي، وذلك من خلال اتباع المقادير وخطوات التحضير الآتي ذكرها:

مقادير كيكة البرتقال الهشة

3 أكواب من الدقيق.

كوب إلا ربع من السكر.

3 بيضات.

حبة بشر البرتقال.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشة ملح.

4 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال.

نصف كوب من السمن النباتي.

طريقة عمل كيك البرتقال الاسفنجي

تتمثل أولى خطوات التحضير بإحضار وعاء عميق ونضيف بداخله بياض البيض مع الملح والفانيليا، وذلك مع ضربهم جيدًا بواسطة استعمال المضرب الكهربائي.

بينما على الجانب الآخر نقوم بإضافة صفار البيض مع السكر وعصير البرتقال والسمن، وذلك مع خلط المكونات معًا، حتى نتأكد من تجانس المكونات معًا وإذابة السكر تمامًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج باودر وقشر البرتقال والحليب إلى الخليط، وذلك مع الاستمرار في الخفق.

من ناحية أخرى نقوم بإشعال الفرن بدرجة حرارة تقدر بحوالي 180 درجة مئوية.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بصورة تدريجية، ويتم خفق المكونات معًا، حتى نتحصل على القوام المطلوب.

ثم نقوم بإضافة الخليطين معًا، ويتم خلطهما بصورة جيدة، حتى نتأكد من تجانسهما.

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم وندهنها بالكامل بالسمن ورشة دقيق.

ثم ويتم صب خليط الكيك داخل الصينية، وبعدها نقوم بإدخالها داخل الفرن.

وبعد أن يتغير لون الكيك إلى اللون الذهبي، فهنا نقوم بفتح الفرن عليها، ونختبر نضجها من خلال وضع شوكة في منتصف الكيك، وعندما تخرج الشوكة نظيفة تمامًا، فهنا تكون كيكة البرتقال جاهزة للخروج من الفرن.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تخص أسهل وأسرع طريقة عمل كيكة البرتقال، وبالتالي نستطيع أن نقول إننا سنصل إلى حلى لذيذة وسهل تحضيرها بالمنزل، وذلك بعد عرضنا المفصل لذلك المقال.