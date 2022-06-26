أحلى قراقيش.. القرص الفلاحي الأصلية بالتكات والأسرار مش هتبطلي تعمليها

القرص الفلاحي من أكثر المعجنات التي يحبها الكثير من الأشخاص ويتم تناولها على وجبة الإفطار في الصباح، أو مع كوب من الشاي في المساء بالإضافة إلى أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تعطي الطاقة اللازمة للجسم طوال اليوم، وتكون مفيدة جدًا للأطفال أيضًا وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة.

القرص الفلاحي

تعتبر من المعجنات السريعة التي لا تحتاج إلى وقت طويل في التحضير، ويتم التعرف على طريقة تحضيرها من خلال الأسطر القادمة.

المكونات

نصف كوب من السمن الفلاحي بدرجة حرارة المطبخ.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة واحدة من القشطة.

كوب واحد من اللبن ويفضل أن يكون دافئ.

ملعقة كبيرة واحدة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة واحدة من للسكر.

ملعقة صغيرة واحدة من الشمر.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

طريقة تحضير القرص الفلاحي الأصلية

يتم إحضار وعاء ونضع فيه الزيت ونضيف إليه السمنة أيضًا ونضعهم على النار قليلًا حتى يسخن كل من الزيت والسمن جيدًا.

يتم إحضار وعاء كبير يكفي كمية الدقيق، ويتم وضع الدقيق فيه ويتم إضافة الشمر والينسون إلى الدقيق وتقليبهم مع بعض.

يتم إضافة الزيت والسمن إلى الدقيق مع التقليب جيدًا حتى يتغلف الدقيق بالكامل بالسمن والزيت.

يتم إحضار وعاء آخر يوضع فيه اللبن ويوضع عليه الخميرة والسكر ويغطى ويترك لمدة ثلاثة دقائق حتى يتم اختباره والتأكد من أن الخميرة صالحة للاستخدام.

يتم إضافة اللبن والخميرة إلى خليط الدقيق، مع التقليب جيدًا.

ويتم وضع القشطة أيضًا مع الاستمرار في التقليب.

ويتم الاستمرار في العجن مدة لا تقل عن عشرة دقائق حتى تصبح العجينة لينة.

وبعد ذلك تغطية العجينة ووضعها في مكان دافئ حتى تخمر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم تشكيل العجينة إلى دوائر متساوية الحجم، ويتم تغطيتها وتترك حتى تخمر مرة أخرى بعد تشكيلها.

قومي بتشغيل الفرن قبل إدخال القرص به حتى يكون ساخنًا.

قومي إدخال القرص الفرن حوالي ربع ساعة حتى تنضج ويتم إخراجها.

في نهاية مقال القرص الفلاحي ذكرنا الخطوات التي يتم اتباعها للحصول على ألذ قرص، ولابد من تغطيتها بعد خروجها من الفرن وتترك حتى تبرد ثم يتم تقديمها مع كوب من اللبن أو الشاي أو القهوة، ومن الممكن أن يتم تناولها مع الجبن أيضًا.