بطريقة الجدات.. طريقة عمل كفتة الارز بالصلصة بالطريقة الاصلية بطعم زمان اللذيذ

البعض منا عندما يكون لديه عزومة وعدد أفرادها كبير يحاول أن يقوم بعمل وجبات لذيذة وفي نفس الوقت تكون غير مكلفة، لذلك تعد كفتة الأرز من أفضل هذه الوجبات وتعد من الوجبات الموفرة التي من خلالها تحصلي على كميات كبيرة، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل كفتة الارز بكل بساطة من خلال السطور القادمة

طريقة عمل كفتة الارز بالصلصة

إليكم أعزائي القراء أفضل طريقة يمكنك عمل كفتة الارز بدقيق الارز و بالأرز العادي بها بكل سهولة وذلك كما يلي:

مقادير عجينة كفتة الأرز المصرية

نصف كيلو من اللحم المفروم الملبسة.

كوب كبير من الأرز او كوب من دقيق الأرز ايهما متوفر.

بصلة متوسطة.

سبعة فصوص من الثوم الكبير.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الكمون.

رشة من الشطة.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

ثلاثة أكواب من عصير الطماطم.

نصف ملعقة من السمن المتوفر لديك.

طريقة تحضير وسر نجاح كفتة الأرز

في البداية نقوم بغسل الأرز جيدًا ونضعه في مصفاة، ونتركه حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك نقوم بطحن الأرز حتى يصبح مثل البودر.

بينما يمكن الاستعاضة عنه بدقيق الأرز من عند العطار.

بعد ذلك نضع عليه الملح والفلفل الأسود ونقلب.

ثم نقوم بفرم البصل فرمًا ناعمًا، ونضعه على الأرز.

بعد ذلك نقوم بوضع الكزبرة والكمون.

ثم نقوم بتقشير الثوم ونفرمه فرمًا ناعمًا ونضعه عليهم.

بعد ذلك نقلب المكونات جميعًا، ثم نقوم بعملها أصابع بنفس الحجم.

ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن الساعتين حتى تتماسك.

بعد ذلك نقوم بتسخين كمية غزيرة من زيت الطعام.

ثم نضع الكفتة في الزيت ونقليها حتى تصبح ذهبية اللون.

بعد ذلك نتركها حتى تبرد تمامًا.

ثم نقوم بتقشير فصين من الثوم.

بعد ذلك نضع السمن في طاسة.

ثم نضع الثوم، ثم نقلب حتى يصبح ذهبي.

بعد ذلك نسكب الطماطم عليه ونتركها حتى تتسبك.

ثم نضيف القليل من الماء.

بعد ذلك نضع ملح وفلفل أسود، ثم نقوم بوضع كفتة الارز بها.

ثم نتركها تغلي لمدة دقيقتين.

بعد ذلك تقدم في أطباق التقديم مع الأرز الأبيض.

كما يمكن الاحتفاظ بالكفتة بدون الصلصة في الفريزر ونخرجها ونضعها في الصلصة.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل كفتة الارز في الخلاط بسهولة، فقد قمنا بعرض طريقة عملها بكل سهولة وبمكونات متوفرة في كل مطبخك، فقومي بتحضيرها دومًا واحتفظي بها لحين الحاجة إليها فهي من الأكلات التي يحبها الكبار والصغار والموفرة لك.