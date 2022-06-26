نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين كالملكات.. أفضل سكراب لتفتيح اليدين وعقل الأصابع وتنعيمهما ستتغيري 180 درجة وستبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم سوف نحدثك عن أفضل سكراب لتفتيح اليدين يمكن أن تستخدميه في حياتك، فالأشعة الفوق بنفسجية التي تخرج من الشمس تحمل أضرار كثيرة للبشرة والجلد وتسبب تصبغات كبيرة، وبالأخص في اليدين لأنها الجزء الأكثر عرضة للشمس في الجسم، ومن أجل هذا سنعرفك على سكرابات للتقشير تساعدك على التفتيح والتخلص من الجلد الميت.

أفضل سكراب لتفتيح اليدين

من أهم الخطوات التي يجب الإستمرار عليها في روتين العناية بيديك هو استخدام السكرابات أو المقشرات الطبيعية، والتي ستساعدك في تفتيح يديك مع الاستمرار عليها.

تقشير اليدين وتبييضها

هذا السكراب سيساعدك بدرجة كبيرة في التخلص من الطبقة السطحية ذات الجلد الميت والمتصبغ الموجودة على يديك:

المكونات

ترمس مطحون بمقدار ٣ ملاعق كبيرة.

زيت لوز حلو بمقدار ٢ ملعقة كبيرة.

سكر خشن بمقدار ٣ ملاعق كبيرة

كمية من الحليب البودر أو العادي.

طريقة التحضير

نقوم أولاً بإحضار وعاء صغير لكي نضع فيه مكونات السكراب.

في الخطوة الأولى نبدأ بوضع المكونات الجافة مثل الترمس والسكر.

نضع بعد ذلك زيت اللوز الحلو ثم الحليب ونبدأ في التقليب.

نستمر في التقليب حتى يصبح الخليط متمازج مع بعضه جيداً.

يوضع على اليدين وننتظر من ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة.

نقوم بدعك اليدين جيداً بحركات دائرية ثم نقوم بشطفها.

ماسك تقشير اليدين الكوري

النشا أحد المكونات التي لا يجب الاستغناء عنها في ماسكات وسكرابات التفتيح، بسبب فعاليتها الجبارة في التفتيح:

عدد ٢ ملعقة من الطحينة.

عدد ٣ ملاعق من النشا.

حليب بودر بمقدار ٢ ملعقة.

كمية صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بوضع النشا وحليب البودر أولاً في وعاء صغير.

نضيف إليهم المكونات السائلة وهي الطحينة وماء الورد، وتكون كمية ماء الورد حسب ما يحتاج إليه الخليط.

نقوم بالتقليب جيداً حتى يصبح متمازج جيداً ونضعه على اليدين.

بعد مرور نصف ساعة نقوم بفرك الجلد جيداً ثم تغسل اليدين بالماء الفاتر.

وفي النهاية نكون عرضنا عليك أفضل سكراب لتفتيح اليدين من أجل الاعتناء بشكل يديك ولتصبح بيضاء وناعمة وجذابة بدون جلد ميت، ومن المهم الاستمرار في تطبيق هذه الوصفات حوالي مرتين في الأسبوع لملاحظة الفرق.